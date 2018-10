Lars Thomsen taler ikke sandt

DEBAT.

Af John Engelhardt, borgmester i Glostrup, Venstre

I sidste uges udgave i avisen skriver Lars Thomsen fra Bylisten:”Den såkaldte lille liste (bylisten) har stoppet borgmesterens og din kones ambitioner om at ødelægge Glostrups Bymidte med højhuse og et trafikalt helvede”. Lars Thomsen forsømmer ikke lejligheder til at udbrede den løgn, at jeg skulle have en helt specifik personlig ambition om højhuse og trafikalt helvede. Jeg har stået i spidsen for en samlet kommunalbestyrelses ønsker om at udvikle Glostrup, herunder Bymidten.

Alle partier og medlemmer har i fællesskab vedtaget nogle principper for byudvikling og vi har været enige om at undersøge mulighederne for at bygge hen over banen. Vi har også været enige om, at resultatet af undersøgelsen viste, at den bygningsmasse, der ville være nødvendig for at finansiere en overbygning ville være for voldsom for Glostrup Bymidte. Bylisten søger at finde en begrundelse for sit navn, hvilket er helt fint. Men det er til gengæld ikke fint at lyve for at nå sit mål