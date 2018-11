Ledige klargør et nyt liv

Wisam Salem er med på det første hold, der tager en uddannelse i at klargøre biler og dermed får chancen for at lægge ledigheden bag sig. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY/GLOSTRUP. En ny uddannelse skal ruste ledige i Brøndby Kommune til at starte deres egen virksomhed med klargøring af biler. En forandringsproces, der næsten er for god til at tro på, mener en af deltagerne

For enden af en parkeringsplads, bag et par andre virksomheder på Smedeland i Glostrup, ligger One2move biludlejning. Et sted man ikke nødvendigvis finder i første omgang.

Men at finde frem ad snørklede veje passer godt til flere af de mænd, der går rundt blandt bilerne på bilværkstedet.

På den lidt anonyme adresse er der nemlig blevet søsat et nyt projekt, der skal hjælpe mennesker, der af den ene eller anden grund har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til at starte egen franchisevirksomhed.

I løbet af 24 uger skal kontanthjælpsmodtagere fra Brøndby Kommune, der er motiverede til nye udfordringer, tage en uddannelse i, hvordan man klargør biler, der for eksempel er blevet solgt af en autoforhandler og skal leveres til kunden.

Et arbejde, der i dag udføres af uuddannede over hele landet.

Men hvor der i den grad er mangel på nogen, der kan gå kvalificeret til arbejdet. Så ikke alene er de unge mænd, der går rundt blandt de blankpolerede biler, på vej til at skabe sig selv en karriere.

De kan også se frem til at glæde mange nye bilejere.

Godt for alle

Den positive fremtidsudsigt for de unge mænd, er Ronni Høj-Nielsen. I 22 år har han selv arbejdet med at klargøre biler, heraf de 12 som selvstændig.

Da han for et par år siden begyndte at udleje biler, opstod idéen derfor, at der må være en forretning i, med en uddannelse i baglommen, at klargøre biler og at det samtidig kan være en mulighed for nogen af dem, der aldrig har taget en uddannelse eller af andre grunde ikke har fået fast plads på arbejdsmarkedet.

– Der er et stort marked for at gøre biler klar. Hvis man er villig til det, kan man tjene gode penge, for der er bestemt brug for nogen, der ved, hvordan det skal gøres. Efter forløbet er de klar til at starte deres egen virksomhed, og hvis de ikke har mod på det, kan de sandsynligvis få arbejde i et firma, der klargør biler. Det er meget tæt på, at der er jobgaranti knyttet til forløbet.

At projektet skulle være en mulighed for mennesker med udfordringer, var Ronni Høj-Nielsen ikke i tvivl om.

– Jeg har tidligere haft kontakt til Brøndby Kommune. Jeg foreslog derfor kommunen, at vi skulle lave et kursusforløb og derved hjælpe nogen, af dem, der har det svært. Det er for eksempel kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og andengenerationsindvandrere.

Da Folkebladet besøger autoværkstedet har det første hold kun været i gang i et par uger. Men de kommende bilklargørere er kommet godt fra start, mener Ronni Høj-Nielsen.

– De skal lige vænne sig til det. Men man kan se, at de har fundet nogle rammer, der passer dem. Det har nok noget med rammerne at gøre, men skyldes også, at det er et arbejde, hvor man kan se, hvor man er kommet til og at det går fremad.

Motivation i centrum

Hos Brøndby Kommune er man også godt tilfreds med uddannelsen og den nye vej, det skaber for deltagerne, fortæller Peggy Poisier, jobkonsulent hos Brøndby Kommune:

– Det er et godt sted, for det er ikke større, end at der er fokus på den enkelte borger. Desuden er det tydeligt, at Ronni er en tydelig rollemodel. Borgerne nyder således godt af at komme her, fordi de får gode rammer og er motiverede.

Og så giver kommunen ikke slip på borgerne, men følger med under hele forløbet, fortæller Peggy Poisier:

– Det er borgere, der har forskellige udfordringer. Men vi er hele tiden i dialog med både dem og Ronni, så hvis der opstår nogle problemer, så kan vi rette til undervejs.

Mennesker, der ikke tidligere har haft fast arbejde og hjælp til et marked, der har behov. En kombination som næsten lyder for god til at være sand. Men netop denne dobbelte gevinst er en af de gode ting ved projektet, siger Jesper Norup, virksomhedskonsulent i Brøndby Kommune:

– Der er bestemt både samfundssind og forretning i det, og så er det helt afgørende, at deltagerne i projektet er motiverede. De er tidligere blevet kastet rundt i forskellige tilbud og jobs, der ikke har ført til noget. Men her kan de se, at det giver afkast. Det skaber motivation.

Lidt svært at tro på

Det er naturligvis let, og bekvemt, for kommunen og idémanden bag det hele, at sige, at de har skabt noget godt.

Men de er ikke ene om at være tilfredse. Det samme er Wisam Salem, der er blandt de første deltagere i uddannelsen.

– Det er rart at være en del af det her. Jeg kan godt lide rutinen i arbejdet og så er det fedt, at der er mulighed for, at man med tiden kan få sin egen virksomhed. Det kunne jeg måske godt tænke mig.

Wisam Salem har ikke en særlig interesse for biler. Men kan derimod godt lide, at man med det samme kan se resultatet af sin indsats.

– Man kan se, hvor langt man er kommet, hvor man har gjort rent. Det føles godt.

Wisam Salem har tidligere været ledig og har haft svært ved at finde det rette arbejde. Men uddannelsen hos Ronni Høj-Nielsen kunne meget vel være et skridt i den rigtige retning, mener han.

– Her kan man se, hvordan Ronni gør og hvad han laver. Det kan man spejle sig i, og så giver det at have kollegaer energi.

Dermed er det ikke kun på den lange bane, der forhåbentlig, er forandringer på vej i Wisam Salems liv. Forandringerne har allerede meldt sig et par uger inde i kurset.

– Det giver energi. Selvom jeg har været på arbejde, så har jeg mere energi, når jeg kommer hjem og har mere lyst til at lave forskellige ting.

Wisam Salem og de øvrige deltagere i den nye uddannelse er på vej i en ny retning. En ny retning mod arbejde, ansvar og uafhængighed. Noget Wisam Salem naturligvis har drømt om længe, men stadig har svært ved at tro på:

– Uddannelsen fører med al sandsynlighed til et job. Enten i eget firma eller hos en anden. Men jeg tænker stadig: Kan det virkelig passe?