Liberal Alliance klar til valg

Joachim B. Olsen (i midten), genvalgt spidskandidat for Liberal Alliance i Københavns Omegns Storkreds, ses her sammen med nogle af de øvrige kandidater til det kommende folketingsvalg. Foto: presse-fotos.dk

HELE OMRÅDET. Liberal Alliance har valgt folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds og det blev til genvalg til Joachim B. Olsen

Af Heiner Lützen Ank

Liberal Alliance er klar til det forestående folketingsvalg.

Partiet har netop genvalgt Joachim B. Olsen som spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds, og dermed også i Folkebladets område. Dette skete på et opstillingsmøde for nylig.

– Jeg er utrolig beæret over tilliden. Jeg har forsøgt at sætte liberale dagsordener og opnå liberale resultater til gavn for indbyggere i kredsen og resten af Danmark, siger Joachim B. Olsen i forbindelse med genvalget.

Blandt partiets mærkesager er lavere skatter, mere vækst, mere frihed og en mindre offentlig sektor.

Ved det seneste valg fik Liberal Alliance 8,4 procent af stemmerne, hvoraf 4.259 var personlige på Joachim B. Olsen.