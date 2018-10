Lotte kvittede smøgerne efter mange år

Lotte er en af borgerne i Brøndby, der har kvittet smøgerne. Noget flere og flere gør. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Lotte smed cigaretterne efter et gratis rygestopkursus. Og selvom hendes mand fortsat ryger, er hun sikker på, at hun aldrig starter igen

Af Heiner Lützen Ank

– Det sværeste er abstinenserne og vanen. Jeg er jo vant til at tage en cigaret efter vinen og maden. Men jeg kan allerede mærke, at det bliver bedre – og jeg ved jo godt, at cigaretten ikke er hverken hygge eller en trøst. Og så er det dyrt, lyder det fra Lotte, der de sidste tre måneder har været røgfri.

Lotte bor i Brøndby Strand med sin mand og har røget siden hun var 15 år. Da hun var i 50’erne stoppede hun og røg ikke i otte år. Men på et tidspunkt tog Lotte en smøg og kunne snart igen kalde sig storryger.

Da hun blev indlagt på hospitalet i begyndelsen af 2018 og ikke måtte ryge, modnedes tanken om for alvor igen at kvitte smøgerne.

– Jeg så en omtale af rygestopkursus i Brøndby i Folkebladet og startede dagen efter, at jeg tilmeldte mig. Det var et godt kursus og jeg var fokuseret på at ville stoppe. Jeg blev hjulpet godt af hjælpemidler som piller og plastre, vi blev introduceret for på kurset. Det er meget ensomt at stoppe med at ryge, så snakken med de andre på holdet har også stor betydning. Her kan man snakke om, hvordan man har det undervejs. Jeg kunne for eksempel godt blive kort for hovedet, det kan min mand skrive under på, lyder det fra Lotte med et smil.

Mand fortsætter

Lottes mand overvejer også at kvitte smøgerne, men ryger fortsat. Det volder ikke Lotte problemer.

– Jeg har slet ikke lyst til at tage en smøg fra ham og jeg kan også gå til fest nu uden problemer. Jeg er lettet over nu at være røgfri. Jeg er blevet ældre og har også været syg, så jeg tænker selvfølgelig på, hvordan den sidste tid skal blive. Jeg kan ikke gøre årene som ryger om, men jeg kan i al fald påvirke de sidste år ved ikke at ryge,” forklarer Lotte.

Brøndby Kommune afholder cirka 15 årlige rygestopkurser fordelt rundt i kommunen.

88 procent af deltagerne er røgfri ved kursets afslutning.

65 procent er røgfrie efter seks måneder. (2017)

18 procent ryger i Brøndby (2017). I 2010 var tallet på 26 procent.

Brøndby Kommune er med i samarbejdet med otte andre kommuner på Vestegnen og Sydamager, hvor visionen er, at ingen børn og unge er brugere af tobak i 2030.