Lys i kulturnatten

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Kulturnattens tema i år var lys, og da mørket faldt på, lyste kulturen i Glostrup op

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var der kulturnat i Glostrup. De fleste aktiviteter var i området mellem Glostrup Shoppingcenter og Fritidscenteret. Her havde mange af Glostrups foreninger aktiveret de frivillige og havde fundet på spændende, sjove eller oplysende aktiviteter.

Årets tema var lys, og det havde rigtig mange af arrangørerne taget til sig. På 3. sal i Danske Bank kunne man for eksempel se tre ægte Asger Jorn malerier. Malerierne var malet med en lygte i et mørkt lokale og et kamera med lang lukketid. Det er måske nemt nok i dag, hvor man digitalt kan rette fejl eller tage masser af skud. Men Asger Jorn lavede sine malerier i 40’erne. I et andet lokale kunne man se filmen Lys af Jens Jørgen Thorsen.

I den halvkolde efterårsnat var det meget de indendørs aktiviteter, der trak. Inde i den gamle gymnastiksal på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter var der helt fyldt, da Hvissinge Danseforening optrådte. De havde også brugt lys i deres optræden. Danserne havde nemlig lyskæder viklet om sig. I den næsten helt mørke gymnastiksal gav det en flot effekt.

Der var dog også en del, der var udendørs. You-Tube drengene Mika & Tobias, der er kendt for Mælkesangen, optrådte foran Rådhuset, og det trak en masse publikum.

Lys var også temaet i Rådhusparken, hvor de store gamle træer var oplyst og udsmykket.