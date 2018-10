Lyver Lars Thomsen fra Bylisten?

DEBAT. Af Lars Thomsen, Bylisten, Formand Social-, sundhed- og seniorudvalget

Det er en mærkelig oplevelse at læse et læserbrev fra Glostrups borgmester John Engelhardt, der først håner den såkaldte lille liste (Bylisten) for veludført arbejde med at stoppe den voldsomme volumenmæssige udbygning af bymidten. En udbygning, der vil generere voldsom trafik med gener både i bymidten og de omkringliggende områder.

John siger dernæst, at jeg udbreder den løgn, at han skulle have en personlig ambition om højhuse og trafikalt helvede. Det har han åbenbart ikke, hvis man læser læserbrevet. Jeg undrer mig så bare over en mail, som jeg modtog 30 minutter efter det møde, hvor jeg udtrykte bekymringer om trafikken og projektet generelt.

I mailen giver borgmesteren udtryk for, at min bekymring for det trafikale, som konsekvens af den massive fortætning, som jeg også havde min tvivl om, kom som en fuldkommen overraskelse. Min udtalelse skulle alene have skabt så stor usikkerhed, at det fik Socialdemokratiet til at tage forbehold. Hvis hele projektet var så solidt, ville en bekymret udtalelse fra min side næppe have fået det hele til at vakle. Og det burde næppe har givet anledning til en mail skrevet i panik, der sluttes af med:

“Det er klart, at vi som parti er gået samlet til valg på gennemførelse af et stort bymidteprojekt og det er derfor ganske alvorligt, at Venstre lige nu er havnet i denne situation.”

Så det viser vist ganske tydeligt, at du ville et stort bymidteprojekt og var bange for at det skulle falde sammen, hvis du ikke fik lukket ned for mig med det samme.

Så nej, kære John. Lars Thomsen (Bylisten) lyver ikke.