Mange gik fra gaden ind til døbefonten

Cæcilie West var en af de seksten, der blev døbt i Brøndby Strand Kirke, da de lokale kirker inviterede til drop in dåb. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. De lokale kirker inviterede på Kulturnatten i Brøndby til drop in dåb. 16 nye medlemmer af Folkekirken tog imod tilbuddet om at gå fra gaden ind til dåben

Af Heiner Lützen Ank

Den danske folkekirke. En forening, som tre ud af fire danskere er medlem af, og som, selvom man i medierne ofte hører om tomme kirker, medlemsflugt og vækst for andre religioner, altså stadig har godt tag i danskerne. Eller i hvert fald mange af dem.

At Folkekirkens gøren og laden optager danskerne, er den massive debat, der i begyndelsen af oktober rejste sig om Morten Kvist, præsten, der skulle stå for åbningsgudstjenesten i forbindelse med Folketingets åbning, et tydelig bevis på.

Havde Folkekirken og dens præster ikke haft betydning for danskerne, ville spørgsmålet om Mortens Kvists holdning til familiemønstre næppe have nået hverken ministerniveau eller fået plads i den bedste sendetid i landsdækkende medier.

Kom ind fra gaden

Folkekirken er ikke en medlemsforening i almindelig forstand.

Der er ingen årlige generalforsamlinger, der er ingen bestyrelse, der tegner foreningen ud ad til og medlemsbidraget er ikke et kontingent, men en skat, der bliver opkrævet via skattebilletten.

Endelig er indmeldelsen i foreningen også noget ganske særligt. Man søger nemlig ikke om optagelse eller udfylder en blanket. Man bliver derimod, i al sin enkelthed, døbt.

Langt de fleste medlemmer bliver døbt som helt små. Enten ved den traditionelle søndagsgudstjeneste, højmessen, eller ved en af de særlige dåbsgudstjenester, der bliver holdt rundt omkring i Folkekirken.

Men en ny trend har ramt Folkekirken. Siden 2017 har man nemlig flere steder i landet kunne gå direkte ind fra gaden og blive døbt.

Kirkerne på Vesterbro inde i København var først med det nye tilbud

Men på Kulturnatten i Brøndby, den 5. oktober, nåede trenden til Vestegnen.

Kirkerne i Brøndby, Glostrup, Vallensbæk og Albertslund tilbød nemlig i fællesskab for første gang drop in dåb på Vestegnen.

Gudmor og eksistens

Seksten personer tog på Kulturnatten imod det nye tilbud om at blive døbt ved drop in dåben, blandt andet Cæcilie West.

– Da min veninde blev gravid, spurgte hun, om jeg kunne være interesseret i at være gudmor, selvom jeg ikke var døbt. Jeg tænkt derfor over, hvorvidt det betød noget for mig, og da jeg enormt gerne vil være gudmor for hendes datter og opdrage hende i den kristne tro, betød det noget for mig at blive døbt.

Dermed gik Cæcilie West fra at tilhøre mindretallet til at være en del af flertallet.

En forandring hun imidlertid ikke forventer vil skabe en stor forskel i hverdagen.

– Jeg tror ikke, jeg kommer til at mærke forkel. Det kunne være fantastisk, hvis jeg kunne mærke Gud eller Helligånden. Jeg lever i forvejen nok et gennemsnitdansker kristent liv. At man skal elske sin næste, være god mod andre og være barmhjertig. Det prøver jeg i forvejen, men det har da givet mig noget at tænke over.

På den anden side så har dåben givet Cæcilie West noget at tænke over, som hun formulerer det. Både derhjemme, men også på arbejdet.

– Jeg arbejder som læge, og livets store spørgsmål kommer derfor ofte til mine patienter. Eksistentielle spørgsmål, som jeg tager med hjem og tænker over.

Papirarbejde trods alt

Som de øvrige, der blev døbt på Kulturnatten, gik Cæcilie West i princippet direkte ind fra gaden og blev døbt. Men kun i princippet. For der var naturligvis nogle formelle ting, der skulle være på plads.

– Man blev budt velkommen og spurgt om, hvorvidt man var her for at se på eller blive døbt. Dernæst fik en formular, som skulle udfyldes, hvorefter de tjekkede, om mine data var korrekte.

Herefter fulgte en dåbssamtale og selve dåben.

– Jeg talte herefter med en præst. Om hvad tro er for mig og hvorfor jeg har valgt at blive døbt. Præsten fortalte også, hvad det betyder for ham, når nogen bliver døbt. Så gik vi op til døbefonten, hvor han holdt en kort prædiken og læste trosbekendelsen. Så bad vi fadervor, hvorefter jeg blev døbt og det hele sluttede af med en faddertale, som ved andre dåb.

Skammer mig ikke

Således var det at gå direkte ind fra gaden og blive døbt en stor ting for Cæcilie West, men samtidig ikke noget, der ikke ændrer ved, at hverdagene bagefter fortsætter i deres vante gange.

– Min veninde er lykkelig for, at jeg er blevet døbt. Så jeg kan være gudmor for hendes datter. Derfor er jeg er glad for, at beslutningen er taget. Samtidig er det en personlig ting, hvor jeg ikke tror, at jeg skiller mig ud fra så mange, der også tænker over, hvorfor vi er her. Men jeg skammer mig ikke over den tro, jeg har. Derfor har jeg følt, at det er det helt rigtige at gøre.

Det nye i det gamle

Drop in dåben i Brøndby Strand Kirke på Kulturnatten er den første af flere planlagte drop in dåb på Vestegenen i den kommende tid.

En af initiativtagerne til det nye koncept er Elisabeth Krarup de Medeiros, sognepræst ved Brøndby Strand Kirke.

Da Folkebladet talte med hende om initiativet forud for Kulturnatten, var hun spændt på, hvordan det hele ville forløbe, og om der overhovedet var nogen, der havde lyst til at blive døbt på denne nye måde.

Derfor var Elisabeth Krarup de Medeiros bagefter også meget tilfreds med drop in dåbens forløb.

– Det var en vidunderlig aften. Der var en god stemning og det viste sig, at folk ligefrem stod i kø, da vi åbnede dørene kl. 17.

Det nye, altså at man kan gå lige ind fra gaden og blive døbt, er der ifølge Elisabeth Krarup de Medeiros ikke noget teologisk problem i.

– Alle kan blive døbt hvor som helst og hvornår som helst. For vi døber på bekendelsen til den korsfæstede og opstandne frelser. Så det er gået op for os, at det nok passer meget godt til flere. Der kan være dem, der synes, det er grænseoverskidende at stå i en moden alder foran sin lokal sognemenighed. Der kan være nogen, der har svært ved at få logistikken til at hænge sammen. Og dybest set er det sådan her, det var for bare to generationer siden. Der kom man med familien og fadderne. Så på en måde er der ikke noget nyt i det. Og i bibelen er der en beretning om en mand, der spørger Jesus, om han kan blive døbt her og nu, hvis han tror. Det bliver han på stedet.