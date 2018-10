Manglende bro koster en halv kilometers omvej

DEBAT. For Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling, John Barber, Lindeager 5, 2. tv., 2605 Brøndby

Noget uventet for os i Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre, blev broen over Vestbanen ved Vestvolden i Brøndby forkastet, på kommunalbestyrelsesmødet den 12. september af Brøndbys Socialdemokrater. Socialdemokratiet ville simpelthen ikke vente på en afklaring af økonomien, inden de afgav deres stemmer om projektet.

Inden mødet havde Cyklistforbundets lokalafdeling bemærket, at Brøndbys Socialdemokrater, i deres program til kommunalvalget 2017 – og efter flere års planlægningsarbejde – havde omtalt broen over Vestbanen i rosende vendinger.

På kommunalbestyrelsesmødet talte Socialdemokraterne dog mest om risikoen for, at broen kunne blive dyrere. Selv om projektets økonomi endnu ikke er afklaret, og broens pris for Brøndby kan blive billigere end de fem millioner kroner, som der i øjeblikket tales om.

I Cyklistforbundet forstår vi slet ikke, hvorfor Socialdemokratiet dropper broen nu, inden de ved om broen bliver dyrere – eller billigere. Vi kunne se ved mødet, at der heller ikke var nogen af de andre partier i kommunalbestyrelsen, som forstod Socialdemokraternes hastværk.

Som cyklister oplever vi omvejen til tunnelen ved Nørregård som en uheldig barriere, der lægger lidt mere end en halv kilometer til afstand, og som præges af mangelfuld skiltning, en utrolig mængde spærrebomme i tunnelen, og manglende lys på stien nord for banen. Alle, som alt i alt, bidrager til et udpræget, tidskrævende forhindringsløb på strækningen.

Broen over Vestbanen er del af et længere samlet naturforløb, som en række kommuner deltager i, og broen ville styrke Vestvoldens status som sammenhængende fortidsminde.

Mange cyklister og gående i Brøndby benytter i dag stien til transport og rekreation. En bro kunne tiltrække endnu flere. Det synes vi, er værd at tage med i vurderingen af den samlede økonomi. Og i det mindste kunne Socialdemokraterne have afventet alle oplysninger om økonomien, inden de traf deres beslutning.

Socialdemokratiet i Brøndby har ikke ønsket at svare på dette læserbrev