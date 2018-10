Manglende politisk omsorg?

DEBAT. På vegne af bestyrelsen, Vesterled Grundejerforening v/formand Steen Nielsen

I disse år udspiller der sig stor politisk udviklingstrang i Brøndby og Glostrup kommuner, hvor investorer tiltrækkes med et politisk ønske om blandt andet byfortætning og ressourcestærke skattebetalende borgere.

Bydelen Vesterled og Kirkebjerg er ingen undtagelse. Vores indlæg handler ikke om for eller imod udvikling, men om demokrati, konsekvenser og proces samt om, hvordan man selv i fremtiden kunne se sig bo op af eller i disse nye byrum, som kommunerne er ved at skabe.

Vores oplevelse er, at byområder forandres og eksisterende borgere derfor ofres.

Flere spørgsmål melder sig derfor: Sker de endelige politiske beslutningerne på et reelt demokratisk grundlag? Bliver borgeren forinden præsenteret for de fremtidige negative følgevirkninger og forholder politikerne sig til dem? Ændrer borgerens høringssvar noget ved de politiske beslutninger? Er de politiske beslutninger sket med politisk omsorg for den samlede bydel og dens borgere?

Spørgsmålene er mange. Vi kender også de politiske svar. Svar, der på den ene side indeholder fine planer om miljø-, støj-, trafik- og boligpolitik, samt byudvikling,-bevægelse osv., m en omvendt fremmer det helt modsatte, nemlig massiv fortætning/bebyggelse samt inddragelse af grønne områder uden hensyn til eksisterende borgere og byrum.

Sammen med grundejerforeningerne Grønneled og Bakkegård Vest har vi siden februar desværre forgæves forsøgt at få forvaltning og politikere i tale inden deres beslutninger. Brøndbyvester vil således i fremtiden blive endnu mere udfordret på en lang række områder, hvor det samlede politiske miljø desværre i dag har lukket sig om sig selv i temamøder, prestigeprojekter, aftaler med investorer og forhåndsbeslutninger, der i sidste ende efterlader borgeren til en lovpligtig høringsfase, hvor alt, bortset fra en facadefarve, er politisk fastlagt. Samtidig en fremtid, hvor hvert eneste borgerejet græsstrå/område nu indregnes som et politisk argument for beslutninger om brolægning og inddragelse af kommunale arealer.

Kære Kommunalbestyrelse: Hvilke beslutninger havde du taget, hvis du selv boede i nærområdet, og dit lokale område blev massivt udfordret i fremtiden?

Svar 1:

Enhedslisten Af Steen Andersen, medlem af kommunal­bestyrelsen, Enhedslisten Demokrati er noget af en mundfuld, og der skal trædes varsomt, navnligt i et repræsentativt demokrati som vores. Jeg har oplevet i min tid i kommunalbestyrelsen at borgerhøringer rent faktisk gav anledning til korrektioner. Jeg har endda været med til at vedtage en ”folkeafstemning” i Vesterled omkring tilslutning til fjernvarme, som gav et resultat mod flertallet i kommunalbestyrelsen, her iblandt Enhedslisten. Og så har jeg som medlem af grundejerforeningen Højstens bestyrelse, været med til at støtte en lokalplan, som omdannede et rekreativt område til ældrevenlige boliger og et bofællesskab for udviklingshæmmede. Nu kommer placeringen af et kommende ældrecenter i høring og så skal der vejes for og imod. Jeg er for en placering i Vesterled

Svar 2: Af Said Mo El Idrissi, De radikale Som nyt medlem i kommunalbestyrelsen har jeg ikke været med til de foregående møder vedrørende placeringen af fremtidens ældrecenter i Vesterled, som mange partier talte om under valgkampen. Da jeg manglede information om projektet, kontaktede jeg formanden for grundejerforeningen i Vesterled Steen. Vi aftalte at mødes ude i området, så jeg kunne se det, og så jeg kunne høre om den dialog, der har været. Beboerne i området føler ikke, at de er blevet hørt eller taget med på råd i sagen. De er kede af, at de mister deres grønne område og at centeret kommer til at være i to etager tæt på deres huse og ikke mindst med de visioner, vi har med nybyggeri i Kirkebjerg og Glostrups byggeri på Banemarksvej, som vil skabe kæmpemæssigt trafik forbi Vesterled. Den institution, som ligger i området, er ved at blive udbygget til at tage flere børn. Jeg er sikker på, at det ikke er nemt at få placeret bygningerne især med søen og rensningsanlægget, som ligger længst væk fra husene. Det gør, at centeret skal være tætter på husene. Hos Radikale Venstre mener vi, at området bevæger sig ind i en tid med positiv vækst, der vil komme mange borger til gode i form af nye jobs og nye borger vil komme til. Og et nyt og top modernet ældrecenter til vores ældre i kommunen vil kun gøre det mere attraktivt at blive boende og blive gammel i Brøndby Kommune. Men jeg mener helt klart, at vi skal inddrage de berørte, når vi skal lave nye store projekter for et området, Jeg vil helt klart kigge på, om vi kun bygge i 2 etager (1sal) mod vejen og kun i stuen tæt på husene og en lys kælder etage til alt logistikken til centeret.