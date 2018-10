Miljø, teknik og ejendomme: Der skal mere fokus på vedligeholdelse

GLOSTRUP. Vedligeholdelsesniveauet på kommunens veje, fortove og cykelstier og i kommunale ejendomme er noget der er meget tæt på borgerne, og det skal være bedre siger den nye formand for området, der heller ikke er bange for at tage nogle øretæver

Af Jesper Ernst Henriksen

Ny formand for Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalget er Søren Enemark (S). Det var han også fra 1994 til 2000, så det er ikke nyt for ham.

– Det bliver spændende. Det er et område, hvor der skal ske noget. Det er et område, der altid har interesseret mig meget, siger han.

Udvalget får frataget noget af sin behandling af de overordnede planer for kommunens udvikling.

– Når Vækst- og Byudviklingsudvalget har tænkt nogle tanker om, hvad man vil med byen, så er det mit udvalg, der har opgaven med at ordne lokalplaner og få lavet det på en måde, som de gerne vil have, siger han.

Og det at lave lokalplaner, kan give en del debatter med borgerne.

– Lokalplaner er utroligt interessant, det kan virkelig få folk op af stolene, hvis der sker noget henne rundt om hjørnet. Det er et sted, hvor der er mange høringer. Hvis man laver en lokalplan, hvor der sker noget nyt, så ryger den normalt ud i otte ugers høring, så folk har god tid til at få snakket sammen, der hvor de bor. Det er ikke altid, de får ret, det skal de heller ikke have, men man kan godt tage hensyn til, hvad folk mener, siger han.

Fokus på vedligehold

På området kan der bruges rigtig mange penge – enten på at investere i nye ting, eller på at vedligeholde de ting, der allerede står. Det vil være det sidste, Søren Enemark har fokus på.

– Vi har en bygningsmasse af kommunale ejendomme, som for manges vedkommende er noget nødlidende. Det kan man ikke være bekendt overfor brugerne. Prioritet nummer et må være at få vores egen standard op, inden vi begynder at investere i tusind andre ting, siger han.

Han vil snarest tage en samtale med Glostrup Ejendomme om, hvad der trænger mest. Han har dog et par bud selv.

– Der mangler noget i den bagerste del af Søndervangskolen, som man skal kigge på. Nordvangskolen trænger kraftigt. Det er 30 år siden at den blev renoveret gennemgribende, siger han.

Derudover vil renovering af fortove og cykelstier også være en prioritet, men man skal huske, hvad der er kommunens opgave, og hvad der er borgernes.

– Der, hvor det er kommunen, der har forpligtelsen, skal vi selvfølgelig sørge for, at der ser ordentligt ud. Men vi skal også gøre boligejerne opmærksomme på, at det er dem, der har ansvaret for, at deres eget fortov ser ordentligt ud, at deres egen hæk er klippet, så folk kan komme forbi, for eksempel med barnevogne, siger han.

Mulighed for madaffald

I flere andre kommuner omkring Glostrup sorterer en del af beboerne deres mad­affald fra restaffald. Det kan man endnu ikke i Glostrup, men det kan komme på programmet.

– Nu står man lige foran at skulle lave en ny udbudsrunde, så det er nu, man skal handle, hvis vi skal i gang med at sortere det sidste. Der går en del år, før det skal i udbud igen. Hvis man laver om på udbuddet undervejes, så er det selvfølgelig dyrt for renovatøren, for så kan han måske ikke bruge de samme vogne, siger Søren Enemark.

Miljøet er også i fokus, når der skal renoveres.

– Vi skal også tænke på energioptimering af vores ejendomme. Vi skal i gang med den smarteste teknologi, der kan gøre at vi bruge mindst mulig energi. Vi skal have renoveret og isoleret vores ejendomme. Alle de ting vi kan gøre for, at co2 aftrykket bliver mindre i Glostrup, siger han.