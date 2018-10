Nu rabler det for Vallensbæks borgmester

Henvisende til Folkebladet af 2. oktober 2018 påtænker borgmesteren i Vallensbæk at bygge 18-etagers boligblokke på Egeskovvej helt tæt på Køgebugtmotorvejen, dog adskilt af grønne (skyggefulde) områder, hvor beboerne kan gå ned og nyde støjen for fuld udblæsning, når de finder stilheden i lejligheden uudholdelig.

Borgmesteren optræder altid i forreste linje, når det drejer sig om bekæmpelse af motorvejsstøj i nord, hvorimod han tilsyneladende opsøger støjen i syd.

Hvor er logikken, hr. borgmester?

Svar:AfHenrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk

Jeg skal prøve at gøre rede for logikken. Tanken er, at vi vil omdanne et trist industriområde til et nyt spændende boligområde. I mange år har det været planen, at netop området omkring Egeskovvej skal bruges til boliger.

Området er ejet af private, og nu vil nogle developere gerne skabe et unikt byområde – altså endnu et område i Vallensbæk, hvor man har lyst til at bo og hvor livskvalitet er i fokus.

Det skal blive en spændende bydel, som vil tiltrække ressourcestærke mennesker. Vi må ikke underkende, at det kan være med til at finansiere mange af de andre ting, som vi ønsker os i Vallensbæk.

Arkitekterne har tænkt bæredygtighed, støjreduktion og høj livskvalitet ind i selve byggeriet. Og de vil så at sige ”bygge sig fra støjen”. De vil skabe grønne stillezoner, som også er et kendt byggeprincip fra storbyer, hvor gårdmiljøerne skærmer for støjen.

Visionen for Vallensbæk Byhave handler om at skabe en skulpturel bebyggelse, der både er elegant set fra lang afstand og for passerende. Det bliver en æstetisk smuk bydel, som er præget af god kvalitet, gennemtænkte smarte og klimasikrede løsninger, som vi alle vil blive stolte af.