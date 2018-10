Ny konservativ støj-linje?

DEBAT. Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem

Står det til De Konservatives formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Høgskilde, er støj ikke noget problem, man kan jo bare lukke døre og vinduer. Det er i hvert fald budskabet i Høgskildes forsvar for kommunens nye byggeri langs Køge Bugt Motorvejen med det forskønnende navn Vallensbæk Byhave bragt her i Folkebladet den 23. oktober.

Da jeg for nylig var på besøg på Egeskovvej, hvor Vallensbæk Byhave skal opføres, målte jeg 78 decibel, og det var ikke engang i myldretiden. Jeg vil ikke afvise, at man kan lave et højhusbyggeri, hvor man indenfor murene kan komme under støjgrænserne, men udenfor vil støjen være enorm.

Hvis Jan Høgskildes argumenter om, at vi bare kan lukke døre og vinduer generelt skulle gælde i Vallensbæk, så burde borgmesteren jo droppe alle ambitioner om at få staten til at betale for støjværn langs motorvejene. For hvis de nye borgere i Vallensbæk Byhave bare kan gå indenfor og lukke døren, så må det samme jo gælde for alle boligejerne i Vallensbæk Nordmark og ved Køge Bugt Motorvejen. Men kan det virkelig være den nye konservative linje, når det handler om støj?

Der synes at være noget dobbeltmoral at spore her.

Netop i en kommune der er så hårdt støjplaget som Vallensbæk er, burde vi da være de sidste til at sige ja til at opføre 600 ekstremt støjbelastede boliger i vores kommune.