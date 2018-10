Den 6. november åbner Brøndby Kunstforening en udstilling med værker af Naja Scheel. Foto: Illustation: Naja Scheel

BRØNDBY. Så er det igen blevet tid til en ny udstilling i Brøndby Kunstforening. Denne gang udstiller Naja Scheel

Af Heiner Lützen Ank

Tirsdag den 6. november åbner en ny udstilling i Brøndby Kunstforening og denne gang er det, Naja Scheel, der udstiller.

Naja Scheel’s værker fra serien Funkeltrut og Løjtnantshjerter.

En serie Naja Scheel beskriver som:

”En farverig samling af akvarelmalerier, der fortæller om skoven, om dem der bor der. Om både kendte og ukendte væsner. Om glæde og forventning i et univers uden antagonister. Nogle gange skal sindet have lov at slappe af, og blive nysgerrigt.”

Desuden udstiller Naja Scheel dele af serien Under Månen, der er akvarelmalerier i sorte og hvide toner og som fortæller en udviklingshistorie.

Der er fernisering tirsdag den 6. november kl. 17.30 i Kulturhuset Kilden.

Alle er velkomne til at komme og høre om kunstneren samt nyde et glas vin og lidt snacks.

Udstillingen slutter lørdag den 1. december.