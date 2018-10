Ole Ritter og Jørgen Leth underholdt de ældre

Ole Ritter og Jørgen Leth underholdte i Kilden. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Tirsdag eftermiddag var Ole Ritter og Jørgen Leth i Kilden for at fortælle anekdoter fra deres liv og ikke mindst fra cykelsporten

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag eftermiddag var cirka 100 medlemmer af Ældresagen i Brøndby på plads i kulturhuset Kilden i Brøndbyøster. På scenen havde Jørgen Leth taget plads i den brune Chesterfield lænestol, mens Ole Ritters tilsvarende stol stod tom – den 77-årige tidligere cykelrytter stod op og talte. Egentlig skulle det have været Flemming Enevold, der har skrevet bogen om Ole Ritter, der skulle have siddet i den anden stol, men han var blevet forhindret, og så stillede Jørgen Leth op i stedet.

Fortalte om sin barndom

Ole Ritter startede med at fortælle om sin barndom i nærheden af Korsør, hvor hans forældre var fæstebønder. Det var et hårdt liv og en hård barndom, blandt andet da Ole Ritter fortalte om hans mors selvmord, hvilket selvfølgelig var hårdt at høre for publikum. Men der var også plads til lidt smil undervejes, blandt andet da der på storskærmen var et billede af Ole Ritters forældre.

– Prøv at lægge mærke til faderes hænder. Jeg har altid regnet Oles hænder for Danmarks største, jeg kan se, hvor han har det fra, sagde Jørgen Leth.

– Ja, vi var ude i roemarkerne fra barnsben af og hjælpe til, det får man store hænder af, svarede Ole Ritter.

– Man er ikke født med dem? Det troede jeg, kommenterede Jørgen Leth.

Sådan fortsatte foredraget. Ole Ritter der fortalte meget faktuelt om sit liv og hvordan han arbejdede for at få råd til sin første cykel og Jørgen Leth, der kommenterede.

– Der er jo meget, som Ole er for beskeden til at sige om sig selv, så jeg er nødt til at sige det. Du havde en helt særlig viljestyrke, der gjorde, at du blev bedre og bedre. Det er banalt, men sådan er det, sagde han.