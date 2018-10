Pædagogerne: Godt planerne blev ændret

BRØNDBY. Rikke Kristensen, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Brøndby, glæder sig over at spareforlag på børneområdet blev fjernet

– Set fra min vinkel er jeg ganske tilfreds. De foreslåede besparelser på SFO-området blev taget af bordet og samtidig ansætter man ti pædagoger mere.

Sådan siger Rikke Kristensen fra BUPL, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Brøndby Kommune.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 besluttede de lokale politikere at opnormere med ti pædagoger mere og samtidig at nednormere med ti pædagogmedhjælper mindre. Så antallet af personer er det samme, men alligevel skulle man gerne kunne mærke forskel, mener Rikke Kristensen.

– Der er tale om en kvalitetsmæssig forbedring, da man ansætter uddannet personale fremfor medhjælpere. Det skulle gerne kunne mærkes og falder også i fin tråd med regeringens ønske om øget kvalitet i institutionerne.

Og der er brug for gode pædagogiske kræfter i Brøndbys institutioner, siger Rikke Kristenesen.

– Brøndby er jo en tredelt by og derfor er udfordringerne ikke de samme alle steder. Men vi står for eksempel overfor nogle to-sprogs-udfordringer i Brøndby Strand og her er vil flere uddannede kræfter være godt.

