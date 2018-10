Politik skal være ordentligt

DEBAT.

Af Lars Høimark, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Glostrup

Tonen i den lokale debat og den landspolitiske dialog er ret hård, voldsom og personligt nedladende.

Som kommunalpolitiker er jeg ikke stolt over mine politiske kollegaers tone og kommunikation. Yderligere oplever jeg, at borgerne er forargede og meget trætte af at høre på de stridende politikere.

Efter min mening, skal vi som politikere kunne tåle at høre og lytte til andres meninger og holdninger.

Fordi vi er politikere, giver det ingen ret til at borgere og andre politiske kollegaer sviner en til i en tone, som man ikke vil tillade sin egne børn at bruge.

Jeg er klar over, at mange brænder for en sag/politisk projekt, men det må aldrig gå så vidt, at almindelig etik og moral i kommunikationen tilsidesættes.

Jeg kan blive bekymret, hvis den politiske fremtid kommer til at bære præg af at råbe højt, bruge nedladende kommunikation, gå efter personen i stedet for sagen og reelt set fører krig mod hinanden.

I sidste ende vil det betyde, at man støder andre væk fra sig og ikke indbyder til samarbejde om de trods alt vigtige politiske emner, som trænger på.

I min opfattelse af den ideelle verden lyttes der, er der fokus på samarbejde og det at finde den fælles bæredygtige løsning.

Det nytter ikke noget, at 51% af borgerne tryner og fører krig mod 49% af borgerne, fordi der er et flertal.

En klog folketingspolitiker sagde engang til mig. ”Når du sidder i en regering, er det vigtigt, at du er imødekommende overfor dem, der ikke sidder i regering. Der kommer en dag, hvor du har behov for deres imødekommenhed og forståelse”.

I Socialdemokratiet i Glostrup har vi i forbindelse med valget i 2017 besluttet et kodeks for kommunikationen, som grundlæggende bygger på faglighed, saglighed samt positiv og anerkendende kommunikation.