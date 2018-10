Radikale på skolebesøg

Petar Socevic og Said Mo El Idrissi fra De Radikale har netop besøgt Uddannelsescentret Nygård. Det førte blandt andet til, at Said Mo El Idrissi vil sætte fokus på manglende sløjdfaciliteter på skole. Foto: De Radikale

BRØNDBY. Said Mo El Idrissi, kommunalebestyrelsesmedlem for De Radikale og Petar Socevic, partiets folketingskandidat i Brøndbykredsen har netop besøgt Uddannelsescenter Nygård

Af Heiner Lützen Ank

Petar Socevic, De Radikales folketingskandidat i Brøndbykredsen, og Said Mo El Idrissi, kommunalebestyrelsesmedlem for De Radikale i Brøndby, besøgte for nylig Uddannelsescentret Nygård.

Under besøget talte de med skoleleder Poul Henning Jørgensen og fik en rundvisning og et indblik i 10. klasseskolens faciliteter.

Det sker samtidig med, at uddannelsessystemet, særligt 10. klasserne og fremtiden for produktionsskolerne bliver diskuteret.

Et besøg, der satte sig spor hos Said Mo El Idrissi, der mener, at der bør være et tættere samarbejde med produktionsskolen, ligesom der skal fokuseres mere på erhvervsuddannelserne på Nygård. Desuden vil Said Mo El Idrissi tage det manglende sløjdlokale op i kommunalbestyrelsen.

Som andre politikere har De Radikale, fortæller Petar Socevic i forbindelse med besøget, fokus på erhvervsuddannelserne.

– Om to år står Danmark til at mangle ca. 30.000 faglærte. Derfor skal vi stoppe regeringens nedskæringer på uddannelser og vende det hele på hovedet og investere yderligere i uddannelse. Vi står klar med en fremtidsmilliard, som netop er afsat til yderligere investeringer i skoler og uddannelser.