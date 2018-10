Onsdag var der rejsegilde på børneinstitutionen Vesterled. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Sidste vuggestueafdeling med plads til 12 børn står snart klar i Vesterled

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 9. oktober 2018 holdt man rejsegilde i børneinstitutionen Vesterled, Østervang 11 for at markere, at den sidste del af husets i alt to nye vuggestuer snart står klar.

Når Vesterled inden længe har to fungerende nye vuggestueafdelinger, så er alle Brøndbys dagtilbud integrerede institutioner, som både rummer vuggestue- og børnehavebørn.

– Byggeriet går planmæssigt, så også en tak til håndværkere og entreprenører som til daglig gør en stor indsats på byggepladsen og udviser både engagement, god forståelse og respekt for deres håndværk, lød det blandt andet fra borgmester Kent Magelund i hans tale til rejsegildet.

Den nye tilbygning er på 90 kvadratmeter og bliver identisk med den første vuggestueafdeling i institutionen, der blev holdt rejsegilde for først på året. Vuggestuen kan rumme 12 børn og indeholder også en liggehal, hvor børnene kan sove.

Udvidelsen med de to vuggestuer sker på baggrund af et ønske fra forældrebestyrelsen og fordi befolkningsprognosen viser en efterspørgsel på vuggestuepladser i Brøndbyvester.

Der er indtænkt energibesparende tiltag ind i byggeriet, der forventes at give store besparelser på den fremtidige drift.