Rekordmange kandidater til årets seniorrådsvalg

Af Jesper Ernst Henriksen

Aldrig før i Brøndby Kommunes historie har så mange meldt deres kandidatur til et seniorrådsvalg.

Seniorrådet fungerer som kontakten mellem kommunens ældre borgere, politikerne og forvaltningen. I praksis sker det ved, at Seniorrådet bliver hørt i alle forslag, der vedrører kommunens seniorer. Rådet har ni medlemmer og ni suppleanter, der både vælges af og blandt kommunens +60-årige.

Den store interesse for at stille op til dette års seniorrådsvalg glæder Per Jensen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

– Jeg ser den store interesse for at stille op til valget som et udtryk for, at vi har mange friske og engagerede seniorer, som gerne vil sætte deres præg på seniorpolitikken i Brøndby. Og jeg tror bestemt også, det skyldes en bevidsthed om, at rådet løser en række vigtige opgaver og er en central samarbejdspartner for såvel forvaltningen som os i kommunalbestyrelsen, siger Per Jensen.

Som alle landets kommuner er Brøndby påvirket af både stramme nationale rammer og den demografiske udvikling, hvor antallet af plejekrævende ældre vokser, hvilket dog ikke automatisk udløser retten til at bruge flere penge til at levere service for.

– Vores fremtidige velfærd afhænger af vores evne til at finde nye løsninger, og her er der brug for alle gode kræfter. Jeg ser bestemt Seniorrådet som den konstruktive stemme, der kan bidrage til løsningerne af de velfærdsudfordringer, som vi står overfor, siger Per Jensen, der glæder sig til samarbejdet.

I Brøndby håber man, at den store interesse for at stille op til valget også resulterer i en høj valgdeltagelse. Stemmeprocenten ved tidligere seniorrådsvalg har traditionelt ligget lavt og ved seneste valg i 2014 endte den på 27,1 procent i Brøndby Kommune. Det tal vil kommunen gerne have meget højere op.

Sådan stemmer du

Alle borgere over 60 år der bor i Brøndby Kommune får den 24. oktober via Digital Post tilsendt en stemmeseddel og præsentation af de opstillede kandidater. Man stemmer hjemmefra sin pc, hvis man er tilmeldt Digital Post. Hvis man har fravalgt Digital Post, bliver stemmeseddel og en præsentation af kandidaterne sendt med posten. Man kan stemme indtil den 7. november 2018 kl. 12.