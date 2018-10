Så er det tid til drager

Søndag er der fælles drageflyvning ved Glostrup Idrætspark. Foto: Bill Fairs, Unsplash

GLOSTRUP. Søndag er der fælles drageflyvning ved Glostrup Idrætspark

Af Jesper Ernst Henriksen

Som et led i Glostrup Kommunes trivsels­indsatser for børn og unge, arrangeres der drageflyvning i efterårsferien, søndag den 21. oktober, klokken 12, på boldbanerne ved Glostrup Idrætspark.

– Dragebygning og -flyvning er en hyggelig aktivitet, siger kriminalpræventiv koordinator Lars Jonasson (også kendt som SSP-Jonas) og fortsætter:

– Det er en aktivitet, som piger og drenge, børn og voksne kan være fælles om – en rigtig familieaktivitet Så vi håber på, at mange har lyst til at være med. Måske der også er bedsteforældre, der har lyst til at vise børnebørn, hvordan man bygger drager og flyver med dem – alle er velkomne. Der vil være præmier til de flotteste hjemmebyggede drager, men færdigkøbte drager er også velkomne.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på Lars.Jonasson@Glostrup.dk, da der vil blive sørget for juice og frugt til deltagerne. Ligeledes er deltagerne velkomne til at tage termokander og madpakker med.