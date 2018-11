Samarbejde om velfærdsteknologi

Medarbejdere fra Brøndby Kommune og elever fra SOSU C har netop været til fælles inspirationsdag om ny velfærdsteknologi. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Elever fra social- og sundhedsuddannelsen og medarbejdere fra Brøndby Kommune afprøvede for nylig i fællesskab ny teknologi til gavn for byens ældre borgere

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Kommune og SOSU C er nærmest genboer og har en del fælles interesser.

Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget og Elsebeth Meelgaard, direktør for SOSU C, er således enige om, at det giver værdi for begge parter at bruge hinanden på tværs.

– Når vi interesserer os for velfærdsteknologi, som en del af uddannelsen, spiller samarbejdet med vores praktik en stor rolle. Jeg synes, det er glædeligt, at vi kan lave et spændende og innovativt arrangement med Brøndby Kommune, som vi afholdte forleden. Vi har kontakter til leverandørerne, og vi er glade for at kunne invitere dem og kommunens medarbejdere ind i vores hus og sammen bruge vores gode Learning Lab-faciliteter, fortæller Elsebeth Meelgaard.

Kig ind i fremtiden

Således brugte 25 elever og 30 medarbejdere for nylig fem timer i små grupper på at afprøve og drøfte mulighederne i produkter fra ti forskellige leverandører.

Eleverne kom fra social- og sundhedshjælperuddan­nelsen og er færdige til marts.

De kommunalt ansatte var ledere og medarbejdere fra 12 arbejdspladser med forskellige faglige baggrunde, for eksempel socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker.

– Vores medarbejdere bruger teknologi og hjælpemidler i det daglige arbejde og det kommer SOSU C eleverne også meget snart til. Ved at medarbejdere og elever gik på opdagelse i de nyeste teknologier sammen, fik de delt deres forskellige perspektiver og erfaringer, fortæller Per Jensen, der håber, at eleverne dermed har fået en fornemmelse af, hvad fremtiden byder på.

– Vi håber, det har været med til at give eleverne et indtryk af de muligheder og udfordringer, der venter dem på de arbejdspladser, de snart starter på.

Møde på tværs

Muligheden for at møde nogen, der allerede arbejder med at hjælpe borgerne, glædede blandt andet Tabasom Niyazi, der er elev på SOSU C.

– I min gruppe var vi to elever og en sygeplejerske fra hjemmeplejen, en ergoterapeut fra et dagtilbud på handicapområdet og en social- og sundhedshjælper fra et ældrecenter. Det var spændende at se de forskellige teknologier, og det var lærerigt at høre de erfarne medarbejderes spørgsmål til produkterne og brugen. Det var ofte spørgsmål, vi elever ikke havde tænkt på. Undervejs brugte vi kommunens værktøj til vurdering og evaluering af velfærdsteknologi.

Også medarbejdere fra kommunen bakker op om samarbejdet, fortæller Lone Gitte Hansen, fællestillidsrepræsentant for FOA.

– Det er ekstremt vigtigt for os at lave koblingen mellem os, der er garvede i faget, og de elever, der om lidt skal ud og arbejde i fremtidens ældrepleje. Det var dejligt at se, at eleverne er engagerede, interesserede og gerne vil afprøve hjælpemidler som de faktisk aldrig før havde set.

Med i næste trin

Brøndby Kommune går nu videre med indkøb af udvalgte teknologier og hjælpemidler, og så bliver eleverne inviteret ud på arbejdspladser for at være med til implementeringen.

Brøndby Kommune har igennem de sidste fem år, to gange årligt samlet ledere og medarbejdere på tværs af ældre- og handicapområdet om velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Formålet er at klæde medarbejdere på til at matche borgeres behov med teknologi, der giver mening i hverdagen.