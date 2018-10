Seniorer fik serveret musik fra fem årtier

Karin og Klaus Strand-Holm har netop besøgt Ældrecentret Hvissinge for at underholde 60 seniorer. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Musikerægteparret Karin og Klaus Strand-Holm besøgte for nylig ældrecenteret i Hvissinge

Af Heiner Lützen Ank

Musikerægteparret Karin og Klaus Strand-Holm har netop besøgt Ældrecentret Hvissinge med deres musikquiz Syng med og tip et hit. 60 seniorer fik dermed chancen for at synge med på populære ørehængere fra fem årtier.

Det er tredje år i træk Syng med og tip et hit har været på plakaten i ældrecentret, så det lader til, at det nærmest er blevet en tradition.