Seniorer skal spille sig til bedre sundhed

VALLENSBÆK. Floorball skal være med til at styrke seniorernes sundhed i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

Et nyt motionstilbud har set dagens lys i Vallensbæk, nemlig MotionsFloorball.

Tilbuddet er tiltænkt personer med type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme samt seniorer over 60, som bare vil spille floorball.

Tilbuddet er et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Ældre Sagen, Center for Holdspil og Sundhed og Vallensbæk Kommune og tager udgangspunkt i, at forskningen igennem de seneste fem år har vist, at holdspil, som floorball, giver lige så gode fysiske gevinster som styrketræning og spinning.

Samtidig er holdspil, ifølge initiativtagerne, bedre til at fastholde og motivere, fordi alle har det sjovt og er del af et fællesskab.

– Vi ved, at holdspil har stor betydning for sundhed og glæde. MotionsFloorball giver den motivation, der får deltagerne til at blive ved med at spille. Sundheden er vigtig, men det kammeratskab man kan få, når man dyrker holdspil er ganske unikt, sammenlignet med løb eller træning i et fitness­center, siger Ida Laurent, rådgiver ved Center for Holdspil og Sundhed.

Hjerteforeningen i Vallensbæk er involveret i projektet og glæder sig over det nye initiativ.

– Vi har længe gerne ville tilbyde vores medlemmer en motionsaktivitet her i Vallensbæk, så da muligheden for floorball opstod, var vi klar, siger Hassan Hegazy, næstformand for Hjerteforeningen, der allerede har meldt sig på holdet.

Friederike Wenning, formand hos Ældre Sagen, håber, deltagerne får styreket deres sundhed igennem projektet.

– Det bliver også sjovt at se sundhedstjekkene, om deltagerne forbedrer deres sundhed på de 12 uger.

FAKTA

Har man lyst til at prøve kræfter med floorball, kan man kontakte Hjerteforeningens eller Ældre Sagens lokalafdelinger i Vallensbæk.

Der spilles hver mandag og torsdag kl. 17-18 på Egholmskolen. Første gang var mandag d. 17. september.