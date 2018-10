Skud i Brøndby

Sidste mandag blev der affyret tre skud i Tybjergparken i Brøndby. Efterfølgende patruljerede politiet i området. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. Sidste mandag blev der affyret skud i Tybjergparken i Brøndby. Politiet rykkede efterfølgende ind med mobil station

Af Heiner Lützen Ank

Københavns Vestegns Politi modtog mandag den 8. oktober kl. 20.58 anmeldelse om flere skud ved Tybjergparken 63 i Brøndby Strand.

Politiets foreløbige efterforskning tyder på at der er skudt cirka tre gange mod en person, men at ingen blev ramt.

I forbindelse med skyderiet blev to biler set køre hurtigt fra stedet, en Citroën Cactus og en mindre grå bil. Klokken 01.55 blev der fundet to biler i brand ud for Rosenhøj 38 i Hvidovre. De to biler sættes i forbindelse med skyderiet.

Københavns Vestegns Politi efterforsker skudepisoden ud fra en række forskellige teser.

Indsat stationer

Københavns Vestegns Politi indsatte tirsdag patruljer og to mobile politistationer i området.

Den ene mobile politistation blev placeret nær gerningsstedet i Tybjergparken i Brøndby Strand. Den anden blev stillet op ved Rosenhøj i Hvidovre, hvor de to biler efterfølgende blev fundet i brand.

Har man viden om sagen kan Københavns Vestegns Politi også kan kontaktes på 43861448.

– Vi har sat store ressourcer ind på at opklare dette skyderi og opretholde trygheden i området. Derfor er både vores efterforskere og lokalpolitiet massivt tilstede i de berørte områder i dag. Dette uvæsen skal bringes til ophør, siger politidirektør Kim Christiansen.