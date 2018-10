Slog 56 år gammel rekord

Daniel Nielsen har slået tre klubrekorder efter et par måneder som aktiv. Foto: Nick

SPORT. Ni-årig slettede 56 år gammel klubrekord, da han løb 60 meter på 9,28 sekunder

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup IC Atletik har de sidste 12-15 år været udklækningsklub for mange talenter – senest Thea Jensen, som er Nordens bedste kaster i sin årgang. De fleste har dog valgt andre klubber.

– Men nu har vi i løbet af de sidste par år oparbejdet en god og stor ungdomsafdeling på medlemmer mellem otte og 18 år, fortæller Sven-Erik Dreisig fra atletikklubben.

En af disse unge er den ni-årige Daniel Nielsen, som kun har dyrket atletik i få måneder. Greves afslutningsstævne var Daniels første stævne og her havde han en forrygende dag. Daniel satte ikke mindre end tre klubrekorder og den ene mere fantastisk end den anden. Den ældste var på 60 meter løb fra 1962 og sat af Niels Kajberg – nu lyder rekorden på 9.28 sekunder, hvilket er en forbedring på halvt sekund.

Også Jannick Bagges rekorder fra 02 og 03 på 200 meter løb og længdespring fik et ordentligt tryk.

Daniel har nu rekorden i 200 meter løb på 35.68 sekunder og han sprang 3,97 meter i længdespring.

– De to atleter Daniel tog rekorderne fra har været og er Danmarks bedste atleter, så vi hører nok mere til Daniel fremover, siger Sven-Erik Dreisig.

I den anden ende af aldersskalaen er Finn Ankerstjerne på 82 år netop vendt hjem fra Malaga, hvor VM for masters blev afholdt. I kasternes superøvelse – kaste 5-kamp – kastede Finn sig til en fornem 7. plads.