Slut med rygning på skolerne

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen, medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup for Det Konservative Folkeparti

Vi skal passe godt på vores børn og unge i Glostrup – derfor bør det være slut med at de ryger i Glostrup Skole!

De konservative i Glostrup vil indføre “Røgfri skoletid for alle under 18 år.

De Konservative i Glostrup og på landsplan vil arbejde for, at der bør indføres røgfri skoletid for alle landets grundskoler.

Det bør naturligvis også gælde for 10. klasser, efterskoler, erhvervsskoler og ungdomsuddannelserne – det bør gælde for alle, der er under 18 år.

Vi vil ikke acceptere, at man bruger sine frikvarterer på at hænge ud i byen og ryge. Det hører sig ikke til i skoletiden. Med hensyn til håndhævelsen af reglerne, vil Det Konservative Folkeparti i Glostrup kopiere de skoler, som allerede har indført røgfri skoletid. Bryder eleverne rygeforbuddene her, så påtaler lærerne det, og eleverne indkaldes til samtaler, hvor de får hjælp til at klare en hverdag uden røg.

Vi konservative ønsker at fremsætte et forslag i Børne- og Skoleudvalget om at indføre “Røgfri skoledag for alle under 18 år i Glostrup”. Vi vil dog drøfte vores tanker og ambitioner med de andre partier i Samarbejdsgruppen – og så må vi håbe at vi kan samle flertal.

Men vi vil have børn og unge væk fra tobakken – for i værste fald så dør de jo af det skidt.

Flere og flere unge begynder at ryge. Samtidig vurderes det, at cirka hver tredje unge ryger forventes at dø på grund af rygning, hvis de forsætter med at ryge videre som voksne. Det svarer til otte procent af alle vores børn. Det kan vi ikke se gennem fingre med. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti klar med tre forslag, der har til hensigt at få unge til at kvitte smøgerne.