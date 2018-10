Social, sundhed og seniorer: 15 minutter skal gøre en forskel

GLOSTRUP. Ifølge Lars Thomsen kan 15 minutters ekstra tid til udvalgte modtagere af hjemmehjælp gøre en stor forskel - både for de ældre og for de ansatte

Af Jesper Ernst Henriksen

Helle Thorning-Schmidt lovede i en valgkamp, at med 12 minutter ekstra, kunne hun løse Danmarks udfordringer. Lars Thomsen (Bylisten) er fortsat som formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Han skal bruge tre minutter mere, nemlig et rundt kvarter.

– Jeg vil gerne arbejde for, at vi i 2020 kan visitere til det jeg kalder det sociale kvarter. Det er 15 minutter, hvor hjemmehjælperen kan sidde og drikke en kop kaffe og spørge: Hvad så fru Jensen, hvordan har du det?, siger han.

Han har selv været med rundt og se, hvordan hjemmehjælperne arbejder.

– Vores medarbejdere gør deres bedste, men der er travlt, siger han.

Og det kan borgerne mærke.

– Borgeren skal med det sociale kvarter føle, at det ikke bare er et arbejde, men noget man faktisk gerne vil. Vi har medarbejdere, der brænder for det her område, men de får bare ikke altid tid til at vise det. Der er også en anden ting i det. Der er kamp om at få de gode hjemmehjælpere og sygeplejersker. Jeg tror, at det sociale kvarter vil betyde utroligt meget for, at vi kan rekruttere og fastholde de rigtige mennesker. Det kommer til at koste lidt penge, men jeg vil gøre rigtig meget for, at vi kan finde de penge, siger han.

Hans målsætning er, at pengene skal være fundet, så projektet kan starte i 2020.

Fokus på demens

Lars Thomsen var også i sidste valgperiode formand for det samme udvalg, og han er glad for, at han har fået mulighed for at fortsætte.

– Det var min førsteprioritet. Jeg har oplevet rigtig mange komme hen til mig og sige: vi håber du bliver på ældreområdet, du gør det så godt. Og hvem kan ikke lide at blive rost. Det er kommet ind i blodet på mig at få hævet området, for det var dælme ringe for fire år siden, og niveauet er stadig ikke oppe på det, jeg gerne vil, siger han.

En af de ting, Lars Thomsen har kæmpet meget for i sin formandstid, har været bedre forhold for de demente.

– Der er desværre rigtig mange, der bliver ramt af demens. Det er en lortesygdom, for at sige det mildt. Det ligger meget pres på de pårørende, siger han.

Derfor skal de pårørende have mere hjælp.

– Vi har nogle pårørende, der stadig har deres demente partner hjemme. Der vil vi gerne give mulighed for at lave det, der hedder aflastningspladser. Vi vil gerne give mulighed for, at hvis fru Jensen gerne vil ud at rejse, har hun mulighed for at aflevere sin mand på en aflastningsplads, så hun med god samvittighed kan tage ud at rejse og komme hjem og være ladet op. Det er vigtigt, at vi passer på, at de pårørende ikke også bliver patienter, siger han.

Samtidig håber han, at byggeriet af nye demenspladser på ældrecenter Hvissinge kan blive rykket nogle år frem.

Nye boliger til ældre

Planerne for udbygning af Bymidten har været voldsomt debatteret de seneste måneder, hvor især Lars Thomsen har talt for at sætte et roligere tempo. Der er dog en type boliger, han gerne vil gøre plads til.

– En af de ting, vi arbejder på, det er at lave nogle gode lejligheder centralt i kommunen, der er reserveret til plus 55 eller 60-årige. Et af kravene er, at du skal have boet i Glostrup i ti år. Så satser vi på, at det kan være et naturligt sted for dem, der er trætte af villaen. De kan flytte derind, og så kan vi få unge familier med børn ind i villaerne. En villa og have skal have lidt liv. Men det er jo ikke noget der sker i år, siger han.

Udsatteråd

En spændende ting på området, er planerne om at oprette et udsatteråd, der skal minde om handicaprådet og seniorrådet.

– Det var noget jeg lovede til et vælgermøde på Solvang. Det får vi igennem nu. Ikke fordi jeg føler, vi har mange udsatte, men det er vigtigt, at de bliver hørt. Vores indstilling er, at Palle Laustrup (SF) skal være formand for det råd, siger Lars Thomsen.