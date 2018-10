Spændende grundlag for foreningslivet

DEBAT.

Af Kasper Sand Kjær, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Glostrup

Jeg er som Socialdemokratisk folketingskandidat i Glostrup rigtig glad for at læse den nye samarbejdsgruppe i Glostrups forslag til visioner og holdninger samt initiativer og aktiviteter i budgetterne.

De nye holdninger er at udvikling, aktiviteter og vækst skal ske i hele kommunen dels ved at sikre muligheder for at bygge boliger og etablere arbejdspladser og dels med hensyntagen til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

De borgernære tiltag styrkes med princippet, at pengene skal anvendes så tæt på borgerne som muligt.

Jeg er særligt glad i forhold til visionerne på hele kultur og fritidsområdet, hvor der i samarbejdsgruppens grundlag bl.a. peges på en ny og inddragende kultur og fritidspolitik med Kultur- og fritidsaktiviteter i lokalområdet og hvor kommunen får gjort parker, torve og pladser mere levende aktivt. Man arbejder også med en gentænkning af nogle af de store fælles kulturaktiviteter som Glostrup Kulturnat, Glostrupfestival, børnefestival og ungefestival samt at Glostrup Musikskole skal både kunne udbyde tilbud, der imødekommer efterspørgslen, samt kunne udvikle nye tilbud eventuelt i samarbejde med de omkringliggende kommuner.

Konkret er der i budgetforslaget for 2019 peget på at bruge det tidligere Ungdomscenter/Tekniske Skole til et nyt Forenings-, Medborger- og Kulturhus med en central placering i byen og med Musikskolen som en integreret del heraf. I fremtiden vil der så indenfor et overskueligt geografisk område være: bibliotek, forenings-, medborger- og kulturhus, biograf, kirke, sognegård og slutteligt fritidscenter med svømmehal og andre fritidsaktiviteter.

Glostrup går en spændende tid i møde med en masse muligheder for borgerne og foreningslivet i kommunen og dermed at borgerne kan samles omkring kultur og fritidsområdet. Alt sammen indenfor den økonomiske ramme, der er sat i samarbejde med Kommunernes Landsforening.