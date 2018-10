Spejdere gik gennem natten

Spejdere fra KFUM Knuden i Brøndby har netop været på nathejk sammen med spejdere fra Rødovre og 600 andre spejdere. Foto: Anders Nissen

BRØNDBY. For nylig var 600 spejdere på nathejk. Blandt deltagerne var en gruppe fra KFUM Knuden Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

I slutningen af august var over 600 spejdere fra hele landet samlet omkring Korsør til et stort løb.

Blandt deltagerne var en fælles gruppe af spejdere fra KFUM Knuden i Brøndby og DDS Hawerthi-1.Rødovre.

Løbet, der var et natløb, var bygget op som et løb, hvor spejderne skulle undgå at blive fanget af en gruppe banditter og kæmpe imod en ond diktator, og det var en oplevelse fortæller Mathias B. N. Sørensen fra Brøndby-Rødovre gruppen:

– Det er noget af det allerhårdeste, jeg nogensinde har deltaget i. Det var så fedt at kæmpe sig gennem nathejk sammen med patruljen og prøve at undgå at blive fanget.

Spejderløbet Nathejk har været afholdt hvert eneste år siden 1986.