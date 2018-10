DEBAT. Af Jesper Christiansen, Nordmarksvænge 54, Vallensbæk

Hvis du, borgmester Henrik Rasmussen, tror på, at man kan bygge sig fra støjen, så har jeg mange steder i vores kommune, hvor du gerne må se at få bygget i en fart. Den støjvold, der er opført langs Vallensbæk Torvevej, hjælper som en skrædder et vist sted.

Nuvel, ingen kan vide om arkitekterne virkelig kan bygge støjen væk. Det kan vi først konstatere, når husene står færdige . Altså et eksperiment, et eksperiment som vi borgere må tage risikoen for.

Så derfor har jeg et forslag. De flinke mennesker, der vil opføre husene, må tage risikoen. Hvis støjen er så voldsom, at den overstiger WHO’s anbefalinger, så må bygherrerne ændre husene til virksomhed/kontor eller rive husene ned igen.

Hvis de vil tage denne risiko, tror jeg måske lidt på, at man kan bygge støj væk .