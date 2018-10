Svømmede over 144 km på én time

Disse 50 svømmere svømmede tilsammen over 144 kilometer. Foto: Lars Nybøll

SPORT. 50 svømmere fra Glostrup Svømmeklub svømmede tilsammen over 144 kilometer på én time, da der var sponsorstævne

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag d. 22. september 2018 afholdt Glostrup Svømmeklub (GSK) årets traditionelle sponsorstævne sammen med VEST Brøndby i det nye svømmestartfællesskab, VG17.

Sponsorstævne går ud på, at svømmerne har været ude hos lokale erhvervsdrivende for at finde sponsorer. Svømmerne svømmer så langt de kan på én time. Sponsorerne støtter med enten et beløb pr. svømmet meter eller et fast beløb for hele timen. Andre sponsorer har givet gaver som blev bortloddet ved lotteri i løbet af arrangementet. Det er super motiverende for svømmerne at svømme så langt de kan, for at få tilskud til deres kommende svømmelejr og div. andre svømmeaktiviteter i klubben.

De 50 deltagende GSK svømmere aflagde tilsammen 144.380 meter i Nørregård svømmehal i Brøndby. Det er et gennemsnit på 2.887 meter på en time. Dem, der svømmede længst, kom op på 4.300 meter.