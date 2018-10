Tak fordi du viste dit sande ansigt, Lars

DEBAT.

Af Casper Larsen Stisager 18 Glostrup

Kære Lars Thomsen. Tak for dit svar på mit læserbrev i Folkebladet nr. 39. Det er naturligvis tankevækkende, at Folkebladet vælger at sætte overskriften svar på dit indlæg. Jeg spørger dig faktisk ikke om noget, så der er ikke noget at svare på. Men jeg kritiserer din opførsel og udtalelse om nogle af kommunens ansatte, og retter dermed også en kritik af resten af gruppen bestående af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservative og din egen lille liste, der jo er fælles om udtalelsen. Jeg kalder den socialistisk i kraft af det overvejende flertal i gruppen, der alment er kendt som rød blok. Jeg beklager naturligvis, hvis du tager anstød af den kategorisering, men det er vist kun dig og Dan Christiansen, der føler jer forurettet.

Du vælger så på en ganske perfid måde at blande mit ægteskab ind i dit indlæg. Det er et lavt niveau, selv for en politiker som dig. Dem, der kender mig, ved, at jeg har min egen mening om tingene, og i særdeleshed om etik og moral. Jeg kunne aldrig drømme om at bringe andres ægtefæller ind i en debat, det er simpelthen uartigt. Jeg kritiserer heller ikke den førte politik, det er for tidligt, for I har jo ikke rigtigt lavet noget endnu. Så der må jeg melde hus forbi på din påstand om, at jeg skulle have sat mig i spidsen for Venstres forsøg på at kritisere alt fra jeres side. Det er en usand påstand. Så meget for din etik og moral, på trods af din status som officer.