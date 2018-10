Udstiller portugisisk kunstner

Deolinda Fonseca er kendt for stemningsfulde oliemalerier, nogle af dem kan ses i Glostrup Fritidscenter i oktober. Foto: Maleri: Deolinda Fonseca

GLOSTRUP. Glostrup Kunstforening udstiller i oktober den portugisisk-fødte kunstner Deolinda Fonseca, der er kendt for stemningsfulde oliemalerier

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 6. oktober fra 14 til 16 er der fernisering på en ny udstilling i Glostrup Fritidscenter. Kunstneren., der udstiller i oktober, er Deolinda Fonseca, der vil være til stede ved ferniseringen, hvor der også vil være musik af Fjeldtetten.

Deolinda Fonseca er en velkendt portugisisk maler, der siden 1979 primært har arbejdet i Danmark. Hun er højt anset for sine stemningsfulde oliemalerier af mest abstrakte temaer, dog med hints af realistiske billeder. Hun maler også levende portrætter, hvor hun kombinerer realistisk repræsentation med abstrakt ekspressionisme. Hendes arbejde er præget af den slags ekspressionisme, der svinger mellem abstraktion og figuration, en ekspression, som forbinder essensen af de abstrakte billeddybder med en subtil dispergeret figuration.

– Kunstneren får os til at deltage i en endeløs bevægelse for at komme ind og forlade maleriet, udvide vores vision ud over uendelig eller drukne den i en abyssal blænding af rum og lys, eller tværtimod trækker vores vision tilbage til en position foran strukturelle elementer, skubbe lærredet i vores retning, eller gør os endda svævende over lærredets overflade, fængslet af fortyndingen af penselstrøgene og dens modstridende bevægelser, bemærkede kunstkritikeren Laura Castro.