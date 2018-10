Udviklingsplan vedtaget

BRØNDBY. Onsdag vedtog kommunalbestyrelsen af sende en ny udviklingsplan for Kirkebjerg i høring

Af Heiner Lützen Ank

Kommunalbestyrelse besluttede onsdag den 10. oktober at sende et forslag til ny udviklingsplan for Kirkebjerg i høring.

Udviklingsplanen erstatter de tidligere planer for området, der blandt andet indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet.

Noget der blandt andet glæder Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

Vi har fået henvendelser fra mange udviklere, der ønsker at komme i jorden hurtigt og begynde at bygge indenfor de rammer, som udviklingsplanen udstikker. Og vi går selv i gang med at omlægge Kirkebjerg Parkvej, så det bliver en flot allé i den nye bydel. Så der kommer til at ske noget snart og vi kan håbe på, at de første nye borgere kan flytte ind i Kirkebjerg indenfor de næste par år.

Udviklingsplanen er i høring frem til den 7. november