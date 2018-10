Utroværdig klimaplan

DEBAT.

Af Steen Nielsen på vegne af bestyrelsen for Vesterled Grundejerforening

Brøndby Kommune har sendt en klimaplan for regn og hav i offentlig høring. Meget flot plan med fine ord som beskyttelse af kommunens værdier, benytte miljømæssige og økonomiske bæredygtige løsninger osv.

Skåltalen fortsætter naturligvis med ord som: Vi skal beskytte Brøndbys værdier, Vi skal sikre kvalitet i bylivet og vi skal skabe synergier.

Vi kunne blive ved og ja, hvem kan være uenige i alt dette?

Kommunalbestyrelsen er tilsyneladende uenig. Desværre.

Alle projekter vi ser fra Brøndby Kommune er tæt/højt byggeri, hvor Brøndbys grønne værdier forsvinder.

Vi kan nævne høje bebyggelsesprocenter i Kirkebjerg/Banemarksvej, total befæstning af Ring 3 i forbindelse med Letbanen og nedlæggelse af Vesterledparken, for at skaffe plads til en sportsby, hvor der i dag er ældrecenter.

En nedlæggelse af Vesterledparken, som er det eneste større lokale grønne område i Vesterled/Ragnesminde-området, kan kun betragtes som, at kommunen ødelægger Brøndbys værdier for borgerne, og at kvalitet i bylivet fjernes, og synergi er her ingen af. Det stik modsatte af de fine ord i skåltalen Klimaplan for regn og hav.

For alle kommunens planer gælder desværre i dag: Tæt og høj bebyggelse. Ingen plads til grønne områder, der kan håndtere regnvand. Ingen kvalitet i bylivet for de borgere, som bor i Brøndby, og dermed ingen sikring af de grønne værdier i kommunen.

Kommunens igangværende ambitionsniveau og planer vil naturligvis blandt andet øge presset på kloakkerne, med stor risiko for oversvømmelser til følge. Og da der snart ikke er ét eneste grønt areal til magasinering, vil regnvand fra skybrud naturligvis finde vej til …?

Så kan det godt være, at der er et grønt tag på en enkelt kommunal ejendom, eller et regnbed i en boligforening, men det samlede billede viser en kommunal kærlighed til beton og asfalt, og intet grønt eller blåt til kommunens borgere.