Vallensbæk fik et budget

Onsdag vedtog kommunalbestyrelsen i Vallensbæk budgettet for 2019. Alle partier er med i aftalen. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Onsdag aften blev budgettet for Vallensbæk Kommune vedtaget. Der var tilfredshed hele vejen rundt

Af Heiner Lützen Ank

Som Folkebladet kunne fortælle i slutningen af september, så er alle tre partier med i budgetaftalen for Vallensbæk for det kommende år.

Derfor var der formelt set heller ikke meget spænding forud for kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften, hvor budgettet blev endelig vedtaget.

Alligevel glædede Henrik Rasmussen (K), borgmester, sig over, at hele kommunalbestyrelsen står bag næste års budget:

– Det her budget, som hele kommunalbestyrelsen heldigvis bakker op om, har vi lavet sammen med vores kommuneplansstrategi, som vi også har lavet i enighed. Dermed er vi nået frem til nogle fælles drømme og visioner for, hvordan Vallensbæk skal udvikle sig. Budgettet er nemlig lavet i respekt til kommuneplansstrategien.

I sin gennemgang af de enkelte budgetpunkter glædede Henrik Rasmussen sig blandt andet over, at næste års budget indeholder en flere penge til den digitale indsats på skoleområdet:

– Makerspace er en ny teknologi, hvor man blandt andet arbejder med 3D print og robotteknologi. Hver skole får en halv mio. til at styrke det her område.

Fornuftigt budget

Også Socialdemokratiet var godt tilfreds med budgetaftalen. Således sagde Søren Wiborg blandt andet:

– Vallensbæk er en vækstkommune og det gør, at børnene kan blive passet og de ældre plejet og det gør, at vi får lidt flere indtægter, der gør, at vi kan hold et ordentlig serviceniveau. Man kan naturligvis altid ønske sig mere, for eksempel kunne vi godt tænke os en bedre normering i daginstitutionerne, men her er vi underlagt servicevækstrammen, som vi må tage hensyn til.

Søren Wiborg kunne se flere positive elementer i budgettet, blandt andet i forhold til de yngste i kommune:

– Det er godt, at der er fundet penge til sprogindsatsen i daginstitutionerne. Det er godt, der bliver ansat medarbejdere, så den sproglige indsats kan styrkes. Desuden er det godt, at egenbetalingen til ældremad er røget ud.

Endelig flextrafik

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti glædede sig også at være en del af aftalen:

– Det første udkast, var vi ikke så glade for. Men at vi fik taget den øgede betaling på ældremad ud, ligesom der ikke blev rørt ved klippekortsordningen, er med til, at vi synes, det samlet set er blevet ganske fornuftigt. Men der er ingen tvivl om, at vi skal have set på hjemmeplejen fremover.

Desuden var Dansk Folkeparti særlig tilfreds med, at der er blevet sat penge af til at give flextrafik:

– Det har vi talt om mange gange, og vi er nu glade for, at det endelig lykkedes at få det igennem.

I Folkebladet uge 39 kan man læse en mere udførlig gennemgang af de enkelte budgetpunkter.

På kommunens hjemmeside kan man også se mere om budgettet.