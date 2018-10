Vallensbæk skyder i vejret

VALLENSBÆK. Et flertal i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har sagt ja til, at der kan arbejdes videre med planerne om at opføre huse på Egeskovvej i op til 18 etagers højde

Af Heiner Lützen Ank

Vallensbæk Kommune har fået en henvendelse fra Arkitema Architects, der ønsker at udvikle området på Egeskovvej 1-11.

Et projektforslag, der er så vidtgående, at det kræver en ny lokalplan for området.

Derfor var sagen til debat, da kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag aften, og der blev under debatten ikke sparet på de store ord, hverken fra tilhængerne eller modstanderne.

Således sagde Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– Det her projekt er potentiel banebrydende og spørgsmålet er, om vi tør tænke stort og visionært? Vallensbæk Byhave (projektnavnet, red.) er visionært samtidig med at det indeholder de kvaliteter, vi sætter pris på. Det er anderledes end det, vi kender i forvejen, men i virkeligheden indbefatter det kommunens DNA.

Projektet skal, ifølge Arkitema Architects, omdanne det nuværende erhvervsområde til en tæt og grøn bebyggelse med etageboliger på mellem tre og atten etager.

En udviklingsidé Jan Høgskilde mente var meget fornuftig:

– Det er et nedslidt erhvervsområde, der har set sådan ud i mange år, og vi må erkende, at det hidtil ikke er lykkedes at udvikle området. Det kan det her nye projekt.

Tænke principper ind

Socialdemokratiet bakkede op om idéen for området. Således sagde Martin Nielson blandt andet:

– Vi ønsker naturligvis udvikling for Vallensbæk og en af grundene til, at vi ikke er stået stille er, at vi har kunnet tiltrække nye borgere, og når vi får sådan en plan, der er både seriøs og gennemarbejdet, så kan det forhåbentlig fortsætte.

Desuden glædede Martin Nielson sig over, at der er tænkt i mangfoldighed i forhold til det kommende projekt:

– Det er godt, der er tænkt i blandede boligtyper. Der er både dyre penthouselejligheder og der er helt ned til et-værelses lejligheder. Der gøres således op med, at vi kun skal bo sammen med dem, der ligner os selv.

Selvom Martin Nielson og den øvrige socialdemokratiske gruppe bakkede op om planerne, mente

de også, der var plads til forbedringer.

Således præsenterede Martin Nielson ti principper, som flertallet efterfølgende vedtog at gøre til en del af projektet.

– Der er tale om et godt og dyrt materialevalg, når man ser projektforslaget, ligesom det grønne er tænkt ind. Desuden kan man se, at der er gjort gode overvejelser i forhold til parkering. Men det er klart, at med bygningernes placering tæt på motorvejen, så er det nødvendigt med fokus på støjbekæmpelse. Derfor har vi ti gode råd til forvaltningen, som vi gerne ser tænkt ind i det videre arbejde, blandt andet at der bliver foretaget en støjmåling i boligerne, inden nogen flytter ind.

Der skal ikke være bolig

Kommunalbestyrelsens tredje parti, Dansk Folkeparti, var i modsætning til de to øvrige partier ikke begejstret for projektet. Således sagde Kenneth Kristensen Berth blandt andet:

– Der er ikke noget sted i Hovedstadsområdet, hvor man har valgt at bygge 16 og 18 etager klods op af en motorvej. Der skal ikke bygges boliger på det her område, men i stedet erhverv. Det er et af de mest støjplagende områder langs Køge Bugt Motorvejen.