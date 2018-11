Vallensbæk spiser sammen

VALLENSBÆK. I uge 45 afholdes det landsdækkende arrangement Danmark Spiser Sammen

Af Heiner Lützen Ank

Et arrangement, der finder sted for at bekæmpe ensomhed.

Arrangementet finder også sted i Vallensbæk, hvor det foregår lørdag den 10. november kl. 13 – 16. Udover spisning vil der være musik og lejlighed til fællessang.

Af hensyn til maden, er tilmelding nødvendig senest den 3. november. Tilmelding til Mogens Jørgensen fra Ældre Sagen på 40 60 31 84.