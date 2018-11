Venstre med ny folketingskandidat

Kim Valentin er ny kandidat for Venstre. Foto: Venstre

GLOSTRUP. Tidligere borgmester og nuværende landsformand for LOF Kim Valentin er nu klar til det kommende folketingsvalg som kandidat for Venstre i Ballerupkredsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Kim Valentin er klar til det kommende folketingsvalg som kandidat for Venstre i Ballerupkredsen, der blandt andet dækker Glostrup Kommune.

På et opstillingsmøde afholdt den 9. oktober 2018 i Glostrup blev Kim Valentin enstemmigt valgt blandt de fremmødte Venstre-medlemmer fra Ballerup og Glostrup.

– Jeg er selvfølgelig glad for og meget ydmyg omkring den tillid og store opbakning, som Venstre i Ballerup og Glostrup viser mig, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at leve op til den. Ordentlighed, ligeværdighed og frihed for det enkelte menneske er vigtige værdier for mig. Venstres værdier skal generelt være mere tydelige i lovarbejdet i Folketinget. Jeg har som borgmester prøvet at stå med lovgivning, som er helt umulig for den almindelige dansker, så jeg vil arbejde for at der kommer mere og grundigere dialog med borgerne – uden al den hovsa-lovgivning på enkeltsager, fortæller Kim Valentin og fortsætter:

– Mindre bøvl og færre regler i dagligdagen er det som man vil have, når jeg eksempelvis taler med frivillige i kultur og idrætslivet eller virksomheder. Det vil jeg arbejde for.

Formanden for Venstre i Ballerupkredsen, Ricki Vejsmose, er glad for valget.

– Vi ser frem til samarbejdet og er glade for, at Kim Valentin har sagt ja til at være vores folketingskandidat i Ballerupkredsen. Kim besidder en stor politisk erfaring som tidligere borgmester og som landsformand i LOF (Liberalt Oplysnings Forbund), så er Kim Valentin garant for en liberal og midtsøgende politisk tilgang, som er så vigtig for mange af vores medlemmer og vælgere i omegnskommunerne, siger han.