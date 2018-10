Verdens højeste skattetryk fortsætter

DEBAT. Af Carsten Zacho, formand for Liberal Alliance i Brøndby og Vallensbæk

I Brøndbys netop offentliggjorte budget deler politikerne gladeligt ud af borgernes hårdt tjente penge, og ikke en krone skal gå til at lempe det skatteåg, som kommunalbestyrelsen har været med til at lægge på borgernes skuldre. Til gengæld medfinansierer man, til stor glæde for de få buspassagerer på Ringvejen, en seks milliarder kroner dyr letbane. Bilister, naboer og skatteborgere betaler regningen og får til gengæld dårligere trafikforhold, mere støj og lavere levestandard. Det vil klæde kommunalbestyrelsen at have lidt mere fokus på de skatteborgere, som rent faktisk betaler politikernes gavegiveri og gratisme. Enhver reduktion af verdens højeste skattetryk vil være et fint klap på skulderen og samtidig øge levestandarden hos kommunens borgere.