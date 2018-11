Vesterled var imod ældrecenter i grønt område

Omkring 100 mennesker var med til borgermødet, og spørgelysten var stor. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Torsdag aften var der borgermøde i Brøndby om den fremtidige placering af Gildhøjhjemmet. Politikerne holder fast i, at Vesterledparken er det bedste sted til centeret, selvom mange borgere talte imod

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag aften var cirka 100 mennesker samlet i gymnastiksalen på den tidligere Tjørnehøjskole. Der var borgermøde om en fremtidig placering af Gildhøjhjemmet. På forhånd har politikerne i kommunalbestyrelsen i enighed peget på Vesterledparken som den bedste placering. Mødet var en del af første runde af de høringer, som sådan en beslutning skal igennem. Her er det de overordnede planer, der er til debat, altså hvor ældrecenteret skal placeres.

I løbet af det halvanden time lange møde var det primært kritiske røster, der var imod en placering i Vesterledparken, der talte.

– Jeg synes, det var tydeligt, at Vesterled ikke ønskede en placering i deres område. Det er deres grønne område. Det var kernen i det, der blev sagt, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF).

Steen Nielsen, formand for Vesterled Grundejerforening, sagde ikke selv noget på mødet, da de andre tilhørere kom med de samme pointer, som han og resten af bestyrelsen har.

– De ægte meninger kom frem på mødet – råt for usødet i nogle tilfælde, sagde han.

Han mener, at politikernes planer for at udvikle Sportsbyen spiller ind.

– Det er åbenlyst, at man har nogle klare planer. Man vil sælge et område til kommercielle interesser, og så har man valgt at ofre vores grønne område, sagde han.

En del tilhørere påpegede, at Vesterledparken er et af de sidste kommunale grønne områder i Brøndbyvester. Mens Brøndbyøster har Brøndbyskoven og Brøndby Strand har strandparken, er det småt med kommunale grønne områder i Brøndbyvester.

– Jeg synes ikke vi ødelægger det hele for Vesterled. Vesterled har meget grønt ud over kommunens grønne område. De har deres eget grønne område i midten og de har grønne alleer, og hver især en privat have. Men jeg kan godt forstå, at de synes det er ærgerligt at miste kommunens grønne område, siger Vagn Kjær-Hansen.

Steen Nielsen mener ikke, man kan bruge de andre grønne områder som argument.

– Det skal ikke ligge os til last, at vi har købt boliger med en have til. Det grønne område i midten er et, der var en del af udstykningen for snart 100 år siden, som grundejerforeningen ejer, siger han.

Samlet set lyttede Vagn Kjær-Hansen og de andre politikere, der var til stede til argumenterne. Men de rykkede ikke på holdningen.

– Jeg synes stadig, det er den bedste løsning. Det er en enig kommunalbestyrelse, der har sendt det her i høring, det tror jeg stadig det er, siger han.