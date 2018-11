Åbent hus i GAP

GLOSTRUP. Glostrup Albertslund Produktionshøjskole holder åbent hus torsdag d. 6. december fra kl. 16 til 19.

Af Jesper Ernst Henriksen

Der bliver mulighed for at smage på skolens mange værksteder og shoppe unikke og moderne julegaver til gode priser. Derudover bliver der også mulighed for at lære mere om den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU), som skolen blev en del af fra august 2018.

Åbent Hus er både for gamle elever, der kommer forbi for at sige hej og kommende elever, der ikke ved, hvad der skal ske i næste skoleår.

Adressen er Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Sydvestvej 129A, 2600 Glostrup.