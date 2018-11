Affaldet skal i nye poser

Affaldsbeholderne forbliver de samme i Brøndby, men affaldsposerne, som madaffaldet fyldes i, skal fra 2019 skiftes ud. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Fremover skal madaffald i Brøndby Kommune indsamles i plastposer

Af Heiner Lützen Ank

Siden 2014 har borgerne i Brøndby samlet madaffald ind i særlige bioposer i bionedbrydeligt materiale.

Nu udfases poserne og bliver i løbet af 2019 erstattet af poser af genbrugsplast. Det har Kommunalbestyrelsen besluttet, og dermed følger kommunen Vestforbrændings anbefaling.

– Bioposerne har været det rette valg frem til nu. Nu har vi fået et bedre anlæg, hvor poserne skal sorteres fra madaffaldet. Derfor vurderer vi, at det bedste valg er en plastpose. Her er vi enige med de fleste andre kommuner, som bruger anlægget. Vestforbrænding arbejder på, at en del af de frasorterede plastposer kan genanvendes, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Det nye anlæg er mere effektivt og producerer mere biogas end det gamle anlæg. Forventningen er, at forbrugerne vil opleve, at de nye poser er mere robuste end bioposerne.

Plastposerne forventes indført i starten af 2019, når det øvrige lager af poser er brugt op.