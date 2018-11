Akutklinik bliver i Glostrup

GLOSTRUP. Region Hovedstadens Sundhedsudvalg har valgt at bevare de medicinske senge på akutklinikken i Glostrup, selvom det blev overvejet at flytte dem

Af Heiner Lützen Ank

Midt i Region Hovedstadens diskussion om ny organisering for Region Hovedstaden, kom en ny analyse fra Sundhedsstyrelsen.

Den nye analyse pegede blandt andet på stordriftsfordele ved at samle kapaciteten på samme matrikel. Det blev derfor anbefalet, at Glostrup akutklinik skulle afgive sine 83 senge til Hvidovre-matriklen.

Et forslag, som et flertal i sundhedsudvalget i Region Hovedstaden imidlertid valgte at afvise til fordel for at bevare opgavedelingen, som de er nu.

En beslutning, der blandt andet blev bakket op af Jesper Clausson (S) regionsrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget.

– 98 procent af de 43.000 patienter, der var indlagt på akutklinikken sidste år blev færdigbehandlet i Glostrup. Kun 1,6 procent af patienterne bliver overflyttet. Det viser, at kvaliteten er ordentlig. Ligeledes er tilfredsheden fra patienterne høj. Derfor ser vi ingen grund til, at flytte de medicinske senge på Glostrup til Hvidovre, især når vi tager i betragtning, at vores byggerier i Hovedstaden endnu ikke står færdige.

Lige rundt om hjørnet

Glostrups akutklinik, hvis ledelse er underlagt Rigshospitalet, har siden 2015 haft de medicinske senge organiseret under Amager-Hvidovre Hospital. Derfor kunne en mulig flytning af de medicinske senge komme på tale allerede i 2020, hvor den nuværende hospitalsplan udløber. Men med onsdagens beslutning i Sundhedsudvalget beholdes de akutte tilbud på både Gentofte, Amager og Glostrup-matriklerne.

– Vi skal ikke kun tage hensyn til effektivitet, men også nærhed. Det mener vi også er en kvalitet. Lige netop hér ser vi, hvorfor det er vigtigt med folkevalgte i sundhedsvæsnet, mener Jesper Clausson (A).

• Glostrup hospital bruges, ifølge Region Hovedstadens egne tal, af 5.700 patienter fra Glostrup, 3.800 fra Brøndby og 2.700 fra Vallensbæk.

• 73 procent af patienterne til de akutte tilbud har bopælskommune på Vestegnen. De ville få ni minutters længere rejsetid via sygetransport, hvis akutklinikken blev flyttet til Hvidovre.