Anne Dorte Michelsen var i Glostrup Bio

Anne Dorte Michelsen og Billy Cross spillede fredag aften i Glostrup Bio. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Tourens sidste koncert brugte Anne Dorte Michelsen og Billy Cross i Glostrup Bio

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var en helt særlig aften, da Anne Dorte Michelsen gav koncert i Glostrup Bio fredag aften. Tilbage i 1980’erne stod guitaristen, sangeren og produceren Billy Cross bag nogle af hendes succesfulde soloalbums. Det gjorde han også, da de i 2015 sammen lavede det modne og smukke album, De voksnes rækker. Derefter har de med deres band været på tre turneer med såvel de nye sange fra albummet som nogle af de kendte klassikere fra bagkataloget. Denne aften i Glostrup Bio var den allersidste gang, de var sammen.

Udover sangeren og kapelmesteren bestod bandet af Dan Hemmer (keyboard), Frederik Damsgaard (bas) og svenskeren Rasmus Kihlberg (trommer). Et helt unikt band, der perfekt lagde baggrunden for Anne Dorte Michelsens følsomme sange og samtidig kunne give dem noget kant, så hænderne kom i vejret i salen. Det blev en ganske særlig aften for de cirka 180, der i den grad levede med – og sang med.

Allerede torsdag den 15. november er der koncert i Glostrup Kulturhus igen. Det er den grønlandske trubadur Rasmus Lyberth, der sammen med Kristoffer Jul Reenberg giver koncert i Østervangkirken.

24. november klokken 15 spiller Glostrup Byorkester sin traditionsrige julekoncert i Glostrup Bio. Der er gratis adgang samt gratis gløgg til de voksne og slikpose til børnene.