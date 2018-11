Atter skud i Brøndby

Sidste mandag blev der affyret skud i parkeringskælderen under Kisumparken. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. Mandag i sidste uge blev der igen affyret skud i Brøndby Strand. Det er anden gang på to uger, det sker

Af Heiner Lützen Ank

Københavns Vestegns Politi modtog sidste mandag aften en anmeldelse om skud i en parkeringskælder under Kisumparken 61 i Brøndby Strand.

I forbindelse med skyderiet blev en 29-årig mand ramt af to skud i overkroppen. Hans tilstand beskrives som stabil og uden for livsfare.

Angiveligt opholdt den 29-årige sig i parkeringskælderen sammen med nogle venner, da ukendte personer åbnede ild mod ham.

Flere gerningsmænd

Ifølge den indledende efterforskning blev den 29-årige beskudt af i hvert fald to gerningsmænd iført hættetrøjer, men politiet vil ikke afvise, at flere gerningsmænd kan have deltaget.

Tirsdag mente politiet, at det var for tidligt at fastslå et motiv til skyderiet, men mente ikke umiddelbart, at skyderiet var banderelateret.

Mobil politistation

Københavns Vestegns Politi indsatte tirsdag en mobil politistation i området ved Kisumparken i Brøndby Strand. Her kunne borgerne henvende sig, hvis de havde oplysninger i sagen eller ville tale med politiet i forbindelse med den utryghed, som et skyderi kan afstedkomme.

– Borgerne i Brøndby Strand skal vide, at vi sætter massivt ind på at opklare dette skyderi og genetablere trygheden i området, sagde politidirektør Kim Christiansen efterfølgende.

Det er kun to uger siden, der sidst blev affyret skud i Brøndby Strand.