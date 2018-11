Ballade til ungdomsfest

Politiet rykkede ud lørdag aften, da der var optræk til ballade til en ungdomsfest i Glostrup Hallen. Foto: presse-fotos.dk

GLOSTRUP. Lørdag aften var der ungdomsfest for de 14 til 17-årige i Glostrup Hallen. Omkring 500 unge kom til festen, heraf omkring 50 fra ungdomsgrupperinger fra andre byer, der var kommet for at komme i slåskamp med hinanden

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag aften havde Glostrup Ungdomsråd inviteret til fest i Glostrup Hallen. Festen var åben for unge mellem 14 og 17 år fra alle kommuner.

– Til at begynde med gik det rigtig godt, der kom mange flere unge end vi havde forventet. Vi havde forventet omkring 300 unge, vi skyder på der kom omkring 500. Vi havde et professionelt vagtværn på, og vi vurderede i samarbejde med dem, at vi havde brug for to ekstra vagter, som kom hurtigt. Derudover fik vi politiet til at komme og holde styr på udearealerne, hvor vi ikke kan gøre så meget. De unge fra Glostrup havde sagt, at de har venner fra mange andre kommuner end lige Glostrup. Sådan er det jo, folk kender hinanden på kryds og tværs, så unge fra alle kommuner kunne få lov at komme med, siger Avi Kremlovski, ungerådgiver i Glostrup Kommune.

Der gik dog ikke lang tid, før det gik i en skidt retning.

– Vores opslag på Facebook var åbenbart blevet delt i en gruppe med omkring 100.000 medlemmer, hvor det primære formål er at finde ud af, hvor der kan arrangeres slåskampe. Der kom tre til fire grupperinger fra Greve, Hundige, Albertslund og Nørrebro. De ville gerne slås med hinanden. De har været 40 til 50 drenge. De er ubehagelige overfor vores øvrige gæster og de skaber en utryg stemning. Vores vagter er super professionelle og får dem ud en efter en, efterhånden som de laver ballade. På et tidspunkt kan vi godt se, at det er svært at styre, så klokken 22.30 lukker vi festen, siger Avi Kremlovski.

Ifølge Avi Kremlovski havde han, de frivillige fra Glostrup Ungdomsråd og vagterne styr på situationen, så der var ikke nogen, der endte med at komme til skade.

– Det var en god beslutning at lukke festen, siger han.

Der er et behov

Avi Kremlovski er selvfølgelig ked af, at festen blev ødelagt af en lille gruppe unge udefra.

– Der var over 400 glade unge, der bare gerne ville have en god fest. Jeg vil også gerne understrege, at der ikke var nogen unge fra Glostrup, der var en del af balladen. Succesen viser, at der er et kæmpe behov for at lave sådan nogle fester. Nu skal vi evaluere festen og så beslutte, hvordan vi skal gøre det fremover, siger han.

Han brugte hele søndagen og vil også bruge de kommende dage på at være i kontakt med unge og forældre fra Glostrup.

– Det kan godt chokere nogle unge mennesker at være med til sådan en fest. Derfor har jeg via Facebook været i kontakt med mange unge og forældre. De siger alle sammen, at det var godt, vi havde holdt en fest, siger han.