Benny Hindse Hansen fik 2600-prisen

Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank overrakte 2600-prisen til Benny Hindse Hansen, formand for GSI. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Onsdag blev 2600-prisen uddelt til formand for GSI, Benny Hindse Hansen for i mange år at have arbejdet for gode vilkår for idrætten i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag aften klokken lidt over syv skulle bestyrelsesmødet i Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) lige til at starte i Glostrup Fritidscenter. I det store lokale sad repræsentanter fra de fleste af de cirka 30 idrætsforeninger, der eksisterer i Glostrup og er medlem af GSI. For bordenden sad formand Benny Hindse Hansen. For ham skulle det blive et helt særligt møde.

Lige inden mødet gik i gang blev det nemlig afbrudt af Anette Meier, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Glostrup. Hun er sammen med Mette Hviid Togsverd fra Folkebladet og Trine Louise Lehmann fra Glostrup Kommune en del af dommerkomitéen, der vælger vinderne af 2600-prisen. Det var den, hun var der for at overrække til Benny Hindse Hansen.

– Benny har i mange år været formand for paraplyorganisationen Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger. Ud over formandskabet i GSI har Benny været formand for Folkeoplysningsudvalget i Glostrup Kommune siden 1991. Benny har også i en årrække været formand for IF32 Fodbold, læste hun fra indstillingen.

Glad for modtagelsen

Som altid var det en overraskelse for modtageren, at han skulle have 2600-prisen. Benny Hindse Hansen blev også tydeligt overrasket og rørt, da han hørte, at det var ham, der skulle have prisen.

– Jeg synes, det er flot, at nogle er opmærksomme på den indsats, man gør. Nogle siger jeg har været med altid, jeg har i hvert fald været med længe, sagde han om de rigtigt mange år i idrættens tjeneste.

For ham har drivkraften været at sørge for gode tilbud til den yngre del af befolkningen.

– Der skal være gode tilbud til børnene og de unge, det er vigtigt. Og så er det blevet en livsstil at være frivillig. Der er mange af mine bekendte, jeg har fået gennem det frivillige, der er også mange andre her i GSI, der har været aktive i mange år, sagde han.

Glad for han vandt

Det var Anne Tinghus, der også er aktiv i GSI, der havde indstillet Benny Hindse Hansen til 2600-prisen. Hun var selvfølgelig også glad for, at han vandt.

– Jeg kan kun sige positive ting om ham. Han har gjort så mange ting for Glostrup. Vi har mange idrætsgrene i GSI, og der har han siddet i mange år og prøvet at løse foreningernes problemer. Han har været lyttende, og så er vi kommet frem til nogle gode konklusioner i fællesskab, siger hun.

Det er svært for hende at fremhæve enkelte sager fra Benny Hindses Hansens mangeårige virke, men et enkelt eksempel presser sig på.

– Han var primus motor for, at vi fik et samarbejde med Albertslund Folkeoplysningsudvalg. Det var Benny, der tog initiativ til det. Det var på grund af det arbejde, at Folkeoplysningsudvalget i Albertslund kom til at fungere, siger hun.

Derudover har han også hjulpet med kontakten til de lokale politikere.

– Det har været drøftet på landsplan at nedlægge folkeoplysningsudvalgene. Der har politikerne i Glostrup haft fuld forståelse for, at vi skal bevare Folkeoplysningsudvalget i Glostrup. Der har Benny også gjort en forskel, siger hun.