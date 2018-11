Dobbelt fodboldguld i Holland

Brøndbyernes IF’s U15, 2, drenge, og U14, 2, drenge vandt i efterårsferien en fodboldturnering i Holland. Foto: Brøndbyernes IF

SPORT. I efterårsferien vandt Brøndbyernes IF’s U15, 2, drenge, og U14, 2, drenge Autumn Holland Cup

Af Heiner Lützen Ank

I efterårsferien deltog Brøndbyernes IF, U15, 2, drenge i Autumn Holland Cup 2018, som blev afviklet i Uden, Holland. Også klubbens U14, 2, drenge, deltog i turneringen.

I løbet af turneringen spillede holdet mod hollandske hold som FC De Rakt, VV Gilze og OSS’20 samt det engelske hold Sporting First Touch.

Efter en række sejre, kvalificerede Brøndbyholdet sig til finalen mod hollandske OSS’20 og til slut lød resultat på 3-1 til Brøndbyernes IF.

Også U14, 2, drenge vandt deres række.