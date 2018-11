Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 43 og 44

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. Fredag den 26. oktober klokken 22.01 standsede en politipatrulje en kvindelig bilist i slutningen af 20’erne på Park Allé i Brøndby. Politiet skønnede hende alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, som hun erkender. Kvinden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid VW Polo personbil sket mellem lørdag den 27. oktober klokken 15.30 og søndag den 28. oktober klokken 10.40 på Ejbydalsvej i Glostrup. En dør var opbrudt, og et GPS-system var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Nordre Ringvej i Glostrup fredag den 26. oktober klokken 11.15. En ukendt bilist drejede til højre over et fodgængerfelt, hvor vedkommende ramte en mand i starten af 70'erne bagfra. Manden faldt, men bilisten flygtede fra stedet uden at hjælpe. Manden kom ikke til skade.

En politipatrulje standsede torsdag den 1. november klokken 08.54 en 21-årig mandlig bilist på Jyllingevej i Glostrup. Det viste sig, at han havde kørselsforbud, hvorfor patruljen sigtede ham for kørsel uden førerret, som han erkender.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Volkswagen Transporter varebil sket mellem tirsdag den 30. oktober klokken 22 og onsdag den 31. oktober klokken 6 på Gillesager i Brøndby. En rude var smadret, og diverse værktøj var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.